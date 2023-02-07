Nasdaq: свет в конце туннеля был встречным поездом

Вчера трейдеры оставались под впечатлением вышедших еще в пятницу данных с рынка труда, которые (не без помощи отчетности техногигантов) оборвали ралли прошлой недели. Прирост числа занятых увеличился до 517 тыс. вместо падения до 185 тыс., а безработица неожиданно достигла минимума с 1969 года.

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