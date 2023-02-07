Финансовые рынки Фондовый рынок США

Nasdaq: свет в конце туннеля был встречным поездом

Глеб Баранов
7 февраля 2023, 10:04

Основные фондовые индексы США вчера продолжили падение на фоне взлета доходностей казначейских облигаций. Статистика резко изменила представления участников рынка о будущем.

Seth Wenig/AP/TASS