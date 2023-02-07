Антон Силуанов: цифровой рубль абсолютно надежен

Цифровой рубль абсолютно надежен, заявил глава Минфина России Антон Силуанов в подкасте «Легкие деньги». Он постарался разъяснить слушателям, в чем отличие цифровой валюты от обычной.

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«Есть плюсы и минусы, — отметил глава Минфина. — В чем плюсы? Цифровой рубль абсолютно надежен, поскольку его эмитент — Центральный банк. Если у тебя деньги хранятся в коммерческом банке, есть потенциальные риски, что он обанкротится и деньги пропадут, кроме того уровня, который гарантирует государство. То есть, первый плюс — стопроцентная надежность».

Кроме того, подчеркнул Силуанов, за оплату товаров или услуг цифровым рублем не взимаются никакие комиссии. С другой стороны, на остатки по счету в цифровой валюте не будут начисляться проценты: ЦБ не производит такие начисления. Кроме того, на первой стадии развития цифрового рубля кредиты в нем невозможны.

«Цифровой рубль будет интересен в первую очередь для бюджета, — отметил министр, — поскольку он имеет исключительно прозрачный целевой характер». Цифровую валюту нельзя куда-нибудь «деть», направить на иные цели, кроме тех, которые предусмотрены законом о бюджете.

«И мы после того, как этот инструмент заработает, начнем его постепенно использовать для наших бюджетных целей», — подчеркнул Силуанов.