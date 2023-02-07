Арестович рассказал, чем завершится спецоперация России на Украине

Бывший советник главы офиса президента «незалежной» Алексей Арестович спрогнозировал, чем может завершиться военное противостояние России и Украины.

В интервью одному из местных СМИ, выдержки из которого публикует сетевое издание «Репортёр», он предположил, что его может ожидать раздел по корейскому сценарию.

«Всё может завершиться не так, как этого ждут украинцы, и по итогам конфликта Киев может и не вернуть свои территории, Запад готов пойти по такому сценарию», – подчеркнул он.

Как пояснил опальный чиновник, дело вовсе не в том, что коварные американцы не дают оружия или затягивают, а потому что для успеха нужны около 400 тыс. идеально подготовленных, вышколенных солдат с натовским оружием, чтобы «перемолоть российскую армию» и освободить территории.

«Это у нас есть? Нет. В ближайший год будет? Не будет. Учебных мощностей не хватит. Мы как общество не готовы к такому исходу. Я решил проговорить это как ожидание российской стороны. Но самое неприятное, что и на Западе думают так же, а мы от них тотально зависим», – отметил Арестович.

По его мнению, Запад вполне может согласиться на раздел Украины. Этом, считает он, для «незалежной» станет не худшим вариантом.

«Что делать Западу? Сценарий двух Корей. Создавать Южную Корею с гарантиями. При таком варианте Украина может получить немало бонусов», – резюмировал советник главы офиса президента.

Как ранее писал «Эксперт», руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков объяснил, почему специальная военная операция, начатая Россией в феврале 2022 года, до сих пор продолжается. По словам представителя Кремля, она не закончится, пока не защищён до конца Донбасс.