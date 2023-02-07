Археологию профинансируют туристы

Лучшие археологические объекты могут быть включены в туристические маршруты. Это позволит привлечь средства для финансирования дальнейшей научной работы. Такое предположение высказал глава правительства России Михаил Мишустин в ходе встречи с учеными, сообщает «Прайм».

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Директор Института археологии РАН Николай Макаров рассказал премьер-министру о реализации геоинформационной системы «Археологические памятники России». Она включает информацию о более чем 60 тыс. археологических памятников от Калининграда до Камчатки. При этом в базе данных системы все археологические объекты привязаны к географическим координатам и отображаются на общедоступных цифровых картах компании «Яндекс».

Ученый поинтересовался у Мишустина, можно ли привлечь «Яндекс» или другие IT-корпорации для дальнейшего финансирования этого проекта.

«Нет, думаю, что нет, — усомнился премьер. — Для того чтобы корпорации в этом участвовали, нужно за что-то зацепиться, чтобы было интересно. Мы с удовольствием попросим и проинформируем их о такой замечательной истории, но для того, чтобы вкладывать деньги, нужно это как-то монетизировать».

Подумав, глава правительства предложил «состыковать» планы дальнейшей проработки проекта с госпрограммой по развитию туристической отрасли, поручив это присутствовавшему на встрече вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, курирующему туризм, во взаимодействии с Минэкономразвития.

«Дело в том, что туристические компании предлагают туры, создают центры притяжения, и когда вам интересно расскажут о каком-то месте, об историческом наследии, это — возможности монетизировать работы, которые дальше пойдут, и привлечь те же самые корпорации», — отметил Мишустин.

Кроме того, глава правительства предложил компаниям, которые инвестируют в туризм, и корпорации «Туризм РФ» предоставлять археологические карты как «компас», чтобы вызвать дополнительный интерес путешественников.