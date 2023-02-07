«Аврора» получит новые самолеты и вертолеты

Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» планирует пополнить свой парк воздушных транспортных средств, пишет ТАСС со ссылкой на сопроводительную презентацию к выступлению замгендиректора компании Олега Емеца на Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS.

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В числе запланированных поставок восемь SSJ100 и 10 самолетов «Байкал», сообщает топ-менеджер.

«Sukhoi Superjet 100 — четыре самолета в 2024 году, четыре самолета в 2025 году. "Байкал" — два самолета в 2024 году, четыре самолета в 2025 году и четыре самолета в 2026 году», — указано в презентации.

Кроме того, компания намерена получить 19 самолетов Ил-114 к 2025 году и 21 вертолет Ми-171А2(А3) к 2026 году.

Стоимость приобретения 58 воздушных судов в этот период оценивается в 23,5 млрд рублей, включая лизинговые платежи, расходы по приведению к летной годности и резервы на техобслуживание, подсчитывало ранее информационно-аналитическое агентство «АвиаПорт».

Говоря об обслуживании новых самолетов, Емец подчеркнул необходимость создания собственного учебного заведения для подготовки персонала.

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» Уральского завода гражданской авиации предназначен на замену советской модели многоцелевого самолета Ан-2. В нем девять мест, крейсерская скорость самолета — до 300 км/ч, максимальная дальность полета — 3 тыс. км. Ожидаемый запуск в серийное производство — 2024 год. Ранее заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отмечал, что новые самолеты, в том числе малой взлетной массы, необходимы авиакомпании «Аврора», которая развивает свою маршрутную сеть.

Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» была создана в 2021 году по поручению президента РФ на базе авиакомпании «Аврора» — крупнейшего дальневосточного авиаперевозчика. В ее состав вошли региональные компании «Хабаровские авиалинии», «Якутия», «Полярные авиалинии», «Камчатское авиапредприятие», «Чукотавиа». Общий флот насчитывает 145 воздушных судов.