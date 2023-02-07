«АвтоВАЗ» объявил о закрытии сделки по приобретению бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге

Холдинг «АвтоВАЗ» сообщил о закрытии сделки по приобретению бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге (ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»), переданного в собственность РФ.

Соответствующие документы подписали президент компании Максим Соколов и генеральный директор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров, передает пресс-служба компании.

«В рамках договоренностей АО "АвтоВАЗ" приобрел долю в уставном капитале ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" в размере 99% по цене €1 с оплатой в рублевом эквиваленте по курсу на день платежа. Заключенная сделка сохраняет колл-опцион для компании Nissan по обратному выкупу бывших активов в России в течение 6 лет в случае принятия соответствующего решения в будущем и его одобрения со стороны правительства РФ», — указывается в пресс-релизе российского автогиганта.

Ранее стало известно, что концерн, в конце прошлого года объявивший о планах по производству машин на мощностях экс-предприятия Nissan в Санкт-Петербурге, намерен до конца 2023 года изготовить до 10 тыс. автомобилей.