«АвтоВАЗ» в 2023 году выпустит на петербургском заводе Nissan 10 тыс. машин

Концерн «АвтоВАЗ» в текущем году планирует выпустить до 10 тыс. автомобилей на бывшем петербургском заводе Nissan (ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»), переданном японским производителем в собственность РФ.

Об этом сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа» по итогам совещания регионального отделения Союза машиностроителей («Союзмаш»).

Уточняется, что в целом объем выпуска будет зависеть от динамики спроса на рынке.

Петербургское отделение «Союзмаша» намерено сформировать реестр поставщиков автокомпонентов, работающих в городе, которые в перспективе могут стать партнерами в том числе «АвтоВАЗа», говорится в пресс-релизе. В течение 2025-2027 годов выпуск автомобилей Lada в Санкт-Петербурге может составить до 50-70 тыс. штук в год при наличии позитивного тренда на рынке, отмечает пресс-служба компании.

Сообщается, что на данный момент в Северной столице и Ленинградской области в общей сложности работают свыше 30 поставщиков автокомпонентов.

Напомним, в конце прошлого года «АвтоВАЗ» сообщил, что начнет производство машин под брендом Lada на заводе Nissan. Запуск производства намечен на второе полугодие 2023 года.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге мощностью 100 тыс. автомобилей в год открылся в 2009 году, объем инвестиций в первую очередь составил $200 млн. Предприятие выпускало модели X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano.

В конце октября японский концерн объявил о решении передать свои российские активы, производственные и научно-исследовательские мощности в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве в собственность подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ». Сделка совершена за символическую стоимость и предполагает опцион обратного выкупа в течение шести лет.

Как сообщает пресс-служба российского автоконцерна, член Бюро Союза машиностроителей России и Президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов, назначенный на должность куратора Санкт-Петербургского регионального отделения «Союзмаша», провел первое совещание в этом статусе. В рабочей встрече принял участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.