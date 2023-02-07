Балтийский коктейль вывели из-под «сухого закона»

Сразу после 5 декабря на сайте Еврокомиссии поспешно были опубликованы два исключения из запретительного режима поставок российских нефтепродуктов. В результате сами же инициаторы его усиления прорвали свой энергетический фронт на значительную ширину и глубину.

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Во-первых, ЕК разрешает морской импорт нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти в третьих странах.

Ценовые коридоры ЕС, установленные для российского дизеля ($100 за баррель) и мазута ($45), также не будут применяться к нефтепродуктам российского первичного происхождения.

Во-вторых, потолки цен не будут действовать и в случае смешивания нефтепродуктов из России с нефтепродуктами не российского происхождения. В этих случаях появляются товары с другими таможенными кодами, подчеркивает ЕК. В результате европейским провайдерам не будут угрожать штрафы за оказание услуг по страхованию и транспортировке этих нефтепродуктов.

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Напомним, что такого рода смеси появились еще весной прошлого года. Тогда еще не было европейского эмбарго, но многие транспортные и страховые компании, а также банки уже опасались работать с чисто российским дизелем.

Как правило, дизель и даже сырую нефть мешали с норвежскими продуктами. И происходило это в ряде портов Прибалтики. Поэтому на рынке появился — в неофициальном, конечно, плане — так называемый «Балтийский коктейль». С ним пытались бороться. Отныне Брюссель перестанет это делать.

Заставил Еврокомиссию пойти на уступки дефицит дизельного топлива на европейском рынке, который, скорее всего, появится после исчерпания запасов на местных НПЗ, произведенных накануне эмбарго.

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), экспорт нефтепродуктов из России в 2022 году составил 2,85 млн барр. в сутки (около 142 млн т за весь год), из них на ЕС приходилось 1,2 млн баррелей. То есть, Россия обеспечивала до 40% импорта Евросоюза. По крайне мере, по дизельному топливу.

Нафта потекла через Сингапур

Однако победу над Брюсселем в энергетической схватке праздновать рано. Российские производители нефтепродуктов, конечно, получили отсрочку от возможного существенного сокращения производства. А министр энергетики РФ Николай Шульгинов накануне послаблений ЕК заявил, что планов такого рода и не существует.

Но наибольший выигрыш все же получат новые потребители российских энергоресурсов на Востоке и Юге. Из-под возможных ограничений освобождаются (надеемся надолго) индийские, китайские, турецкие и арабские НПЗ. Уже в прошлом году поставки в ЕС, а также в США дизельного топлива из Индии, Китая и стран Персидского залива выросли в разы. В свою очередь, это стало возможным благодаря резкому росту импорта российской сырой нефти в эти страны.

Так, по оценкам агентства Argus, Индия увеличила закупки российской марки Urals с нуля в начале 2022 года более чем до 40% от общего объема их морских поставок к началу осени. В итоге к декабрю 2022 года доля азиатских стран в закупках российской нефти удвоилась, превысив 80%.

Эти же страны увеличили поставки нефтепродуктов на европейский рынок. По данным Eurostat, в марте-ноябре 2022 года импорт нефтепродуктов из Китая в ЕС вырос в 2,3 раза по сравнению с тем аналогичным периодом 2021 года (до 1,6 млн т), из Индии — на 14% (до 4,25 млн т), из Турции — на 6% (до 1,5 млн т). Одна Индия уже продает дизеля в ЕС уже на $1 млрд в месяц.

ОАЕ увеличила экспорт мазута, а также авиационного керосина, произведенного из российских поставок. К этим традиционно крупным производителям нефтепродуктов присоединился даже Сингапур. Расквартированный в этой островной стране второй в мире по объемам торговли нефтью трейдер Trafigura еще 15 мая прошлого года свернул операции с российской сырой нефтью. Но зато поставки в Сингапур первичного нефтепродукта — нафты к концу прошлого года увеличились в 46 раз. По мнению агентства Bloomberg, Сингапур вообще стал в прошлом году всемирным хабом по смешению нефти и продуктов ее переработки.

Но за переориентацию нефтяного экспорта с Запада на Восток приходится платить и немало. Резко удлинились транспортные цепочки. Для начала необходимо доставить танкером Urals в индийский порт. Затем переправить произведенный дизель либо в ЕС, либо в США. Такой длинный маршрут выгоден индийским переработчикам только при еще большем дисконте Urals к Brent, который действовал до эмбарго и ценовых потолков.

И итоге, средняя отпускная цена Urals, по данным Минфина РФ, с ноябрьских $66,47 за баррель в январе опустилась до $49,48. И это еще с учетом некоторого роста котировок в конце первого месяца этого года. Поэтому сейчас неизбежно фиксируется существенное падение экспортных доходов в российском ТЭК.

А федеральный бюджет, по данным Минфина, исполнен с дефицитом 1,776 трлн рублей, что в 14 раз превысило его объем в январе прошлого года (125 млрд руб.) и составило 60% от планов на весь 2023 год (2,925 трлн руб).

Доходы составили 1,356 трлн руб., что на 35% меньше показателя прошлогоднего января. При этом нефтегазовые доходы составили только 426 млрд руб, сократившись к январю 2022 года на 46%. Соответственно, не были получены и 52 млрд руб. планировавшихся дополнительных нефтегазовых поступлений.

Минфин признает, что причина обрушения нефтегазовых доходов — снижение котировок Urals. Пришлось из-за этого уменьшать экспортную пошлину с $43,3 с тонны до $16,7 в январе и $12,8 — в феврале. В результате в нынешнем месяце бюджет не получит 108 млрд руб. допдоходов.

Кроме того, на падении нефтегазовых доходов в январе сказалось и сокращение экспорта газа в ЕС.

Так значит, эмбарго и ценовые потолки достигают своей цели — сокращения расходов российского бюджета?

Однако, делать такой вывод явно преждевременно. Во-первых, российское правительство подстраховалось. Бюджет, правда, рассчитан по слишком оптимистичной среднегодовой цене на Urals — $70,1 за баррель. По словам министра финансов Антона Силуанова, это должно обеспечить сбор 8 трлн рублей. Еще 970 млрд планировали привлечь за счет дополнительных нефтегазовых доходов. Похоже, этот почти триллион рублей в казну не поступит. Но Силуанов сохраняет спокойствие — эту сумму планировалось перевести не в бюджет, а в ФНБ. Недостаток нефтегазовых доходов, как обещал министр финансов, заместят в необходимом объеме за счет того же ФНБ, в котором сейчас ликвидных активов насчитывается более 6 трлн руб.

Так что сокращения расходов не предвидится при любом раскладе бюджетных доходов.

Но и это еще не все. The Financial Times утверждает, что Россия ускоренными темпами наращивает количество танкеров, владельцы которых готовы перевозить российскую нефть, невзирая на любые западные санкции. Так, в январе на маршруты доставки вышли еще 16 танкеров, ранее используемых иранцами.

Далее. Весьма вероятно, что доходность российского нефтяного экспорта вырастет в результате возврата цен на эталонную марку Brent с уровня около $80 за баррель в коридор $$90-100. Это прогнозирует все больше экспертов. Еще два-три дня назад считали, что это случится не ранее мая — после того как оживится экономическая конъюнктура в Китае. Однако катастрофическое землетрясение в Турции и Сирии привело к закрытию на неопределенное время нефтеналивного порта Джейхан. А это минимум 1 млн баррелей отгрузки в сутки — 1% от общемирового потребления.

В результате прогноз повышения цены на нефть сместился уже на март. И даже при сохранении нынешнего дисконта Urals доходность российского федерального бюджета может вернуться к запланированным показателям.