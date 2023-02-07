Рубини: в мире установится бивалютная финансовая система

Американскому доллару осталось не так уж и долго оставаться единственной мировой валютой. Главный экономист Atlas Capital Team Нуриэль Рубини спрогнозировал в колонке в Financial Times создание бивалютной финансовой системы планеты, в которой компанию доллару составит китайский юань. Известный экономист указывает на усиливающийся раскол планеты на сферы влияния между США и Китаем и предсказывает конец доминирования американской валюты на планете в течение следующего десятилетия.

«Вероятно, однополярную валютную систему постепенно заменит не многополярная, а двуполярная»,- написал Рубини, известный своими мрачными предсказаниями и получивший за это прозвище «доктор Рок». Он, в частности, предсказал финансовый кризис 2008 года.

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Нуриэль Рубини не согласен со скептиками, считающими, что жесткий валютный контроль китайского правительства не позволит юаню потеснить доллар на пьедестале. Он также обращает внимание на действия самих США, которые сами «ослабляют привлекательность доллара как среди врагов, так и среди относительных друзей».

«Они (меры) включают финансовые санкции против конкурентов, ограничения на внутренние инвестиции во многих секторах и компаниях, от которых зависит национальная безопасность,- пишет Рубини,- и даже вторичные санкции против друзей, которые нарушают главные (санкции)».

В прошлом году США с союзниками заморозили российские валютные активы и отключили ее от системы SWIFT. Одновременно с этим администрация Байдена пытается ограничить доступ Китая к ключевым технологиям и инвестициям, которые могут укрепить обороноспособность КНР.

Естественно, эти действия не остаются без ответа. Некоторые страны и, в первую очередь, Россия с Китаем резко активизировали в последнее время действия по ослаблению доминирования американского доллара. Москва и Пекин начали переговоры с другими членами организации BRICS о создании новой резервной валюты. Недавно стало известно по попытках России и Ирана создать криптовалюту, поддержанную золотом.

Нуриэль Рубини напомнил также, что в декабре 2022 года Китай и Саудовская Аравия провели первую сделку по продаже нефти за юани. Китай наверняка попытается уговорить нефтедобывающие государства Персидского залива увеличить долю юаня в своих валютных резервах за счет продажи нефти. Укрепление так называемого «нефтяного юаня» будет нарастать благодаря тому, что Китай является крупнейшим импортером нефти на планете.

Кроме заката доллара, Рубини также предсказал рост интереса центральных банков к центробанковским цифровым валютам (CBDC). Он считает, что эта тенденция тоже будет способствовать снижению доминирования американской валюты в течение следующего десятилетия.

«Нарастающее геополитическое соперничество между Вашингтоном и Пекином неизбежно приведет к появлению биполярного глобальной системы резервных валют»,- уверен он.

Естественно, у Нуриэля Рубини есть оппоненты, причем, не менее авторитетные, чем он сам. Так, нобелевский лауреат Пол Кругман советует инвесторам спать спокойно и не принимать всерьез угрозы доминированию доллара. Он написал в New York Times, кстати, за два дня до появления колонки Рубини в FT, что смещение «зеленого» с пьедестала произойдет еще нескоро.