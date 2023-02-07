Экспорт российского лосося в Китай удвоился на фоне снижения вылова

Поставки лосося, кеты и горбуши из России в Китай в 2022 году выросли до 73,8 тыс. тонн, что почти вдвое больше, чем в 2021 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данный Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). При этом объем вылова тихоокеанских лососей заметно снизился из-за плохой путины.

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«В денежном выражении данная статья экспорта выросла в два с половиной раза, до $249,9 млн», — сообщили в ВАРПЭ, ссылаясь на данные китайской таможни.

Представитель Росрыболовства подтвердил изданию рост поставок в КНР, но конкретные цифры не привел.

Увеличение экспорта произошло на фоне снижения объемов вылова. По итогам лососевой путины в 2022 году было добыто 271 тыс. тонн рыбы, тогда как в позапрошлом году показатель составил 539 тыс. тонн. В начале сентября 2022 года глава Росрыболовства Илья Шестаков говорил, что из-за низкого прогноза добычи могут быть введены экспортные ограничения для стабилизации цен. Однако этого не произошло, а стоимость рыбы заметно выросла. По данным «Коммерсанта» российские производители за месяц тогда «взвинтили» отпускные цены на 22-28%.

В докладе Центробанка на 31 августа объем вылова был указан на уровне 227,1 тыс. тонн, что на 54% меньше результата 2021 года. Причиной названа плохая путина — рыба не заходила на территории, где ведут промысел российские рыбаки. Это же, по данным ЦБ, привело к двукратному росту по сравнению с началом года оптовых цен на горбушу.