Глава Минобороны РФ рассказал о серьезных потерях ВСУ в январе

За первый месяц текущего года Украина потеряла в боевых действиях свыше 6 500 военнослужащих.

Об этом на селекторном совещании в Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за первый месяц текущего года они составили более 6 500 военнослужащих, 26 самолетов, 7 вертолетов, 208 беспилотных летательных аппаратов, 341 танк и другие боевые бронированные машины, 40 боевых машин реактивных систем залпового огня», — сказал Шойгу.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».