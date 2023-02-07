Глава «Росатома» заявил, что санкции Киева не повлияют на работу госкорпорации

Ограничения, введенные Украиной против госкорпорации «Росатом», не окажут существенного влияния на ее работу.

Об этом заявил гендиректор компании Алексей Лихачев, передает ТАСС.

«Если говорить по сути, <...> в решении, которое украинская сторона опубликовала, нет никакого ни смысла, ни последствий. Украинцы сами разорвали отношения еще в прошлом году.<...> И, конечно же, после всего произошедшего никакого конструктивного сотрудничества, каких-то взаимовыгодных отношений быть не может по определению с нынешним киевским режимом. Так что ни де-факто, ни де-юре эти решения никак не оказывают влияния на нашу жизнь», — цитирует Лихачева агентство.

Глава госкорпорации подчеркнул, что любое эмоциональное решение, касающееся атомной энергетики, влияет на ее безопасность.

В воскресенье, 5 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введение санкций сроком на 50 лет в отношении 200 предприятий атомной отрасли РФ. Мера распространяется на «Росатом» и его дочерние структуры и предусматривает в том числе блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, а также аннулирование либо приостановку действия лицензий.

«Росатом» объединяет активы в энергетике, машиностроении и строительстве. Госкорпорация выступает лидером по производству электроэнергии в РФ (около 20% от общей выработки) и находится на первом месте в мире по числу заказов на сооружение АЭС — в настоящий момент на разной стадии реализации находятся 34 энергоблока в 11 странах. На минувшей неделе Алексей Лихачев сообщил, что выручка компании в 2022 году превысила 1,7 трлн руб.