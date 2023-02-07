«Город на прокачку» представил работы победителей

ВЭБ.РФ и ВК подвели итоги I этапа спецпроекта «Город на прокачку: протестируй Индекс качества жизни». Студенты и аспиранты со всей России в ходе 1 этапа направили 67 работ об улучшении качества жизни в своих городах.

Авторы лучших работ представили их в ходе презентации, которая прошла в совмещенном формате: в Glassroom "Сколково" и в онлайн.

«Индекс ВЭБ.РФ позволяет оценить положение дел в ключевых для людей направлениях — здоровье, работа, образование — бизнесу, власти и организациям развития. Но кто лучше жителей города знает о его плюсах и минусах? Молодые исследователи не только протестировали Индекс на практике, но и предложили важнейшие для своих городов проекты: от повышения доступности здравоохранения и благоустройства территорий до инициативного бюджетирования. Индекс продолжит развиваться — и с ростом географии, и числом показателей, и через партнерства с бизнесом и наукой», — сказал главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

«Город на прокачку» — проект, в рамках которого эксперты отбирают лучшие исследовательские работы студентов и аспирантов российских ВУЗов по темам качества жизни городов России. Обязательным условием проекта является использование базы данных Индекса ВЭБ.РФ, который анализирует качество жизни в крупнейших городах страны (за исключением двух столиц) по более чем 250 показателям. Партнеры проекта: ВК и факультет экономических наук НИУ «Высшая школа экономики». «Эксперт» выступает информационным партнером спецпроекта.

Победители 1 тура провели исследования по широкому кругу тем. Студент из города Волжский Петр Чернявский предлагает проекты по благоустройству города Волжского и созданию точек притяжения. Евгений Швырков из Москвы анализирует показатели здравоохранения в Воронеже, Уфе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Перми, Кургане, Мурманске, Петропавловске-Камчатском, Ростове на Дону, Новосибирске, Владимире, Симферополе и Пензе.

Проблемы устойчивого города рассматривает Варвара Бучерова из Санкт-Петербурга, она предлагает настроить работу интеллектуальной системы управления ресурсами, создать систему переработки старых шин, оборудовать солнечные крыши на базе тонкопленочных модулей.

Екатерина Кочнева из Екатеринбурга изучила качество жизни в городах — космополитах. Она сравнивает цифровые инструменты для оказания влияния на качество жизни в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

ВЭБ.РФ уже объявил о старте приема работ II этапа проекта «Город на прокачку», основными темами станут «Безопасность», «Экология» и «Образование».