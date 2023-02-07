Рынок акций сегодня открылся продолжением роста, но очень быстро перешел к снижению. Похоже, что коррекция, о которой последние пару дней предупреждали аналитики, все-таки пришла на российский рынок акций. Индекс Мосбиржи рос 7 сессий подряд — в прошлый раз такой длительный подъем наблюдался в конце августа — начале сентября, после чего последовал мощный обвал.
Инвесторы фиксируют прибыль, но резкого снижения не будет
Внешний фон сегодня начал улучшаться, но сил расти у российского рынка акций нет. Наиболее сильно снижаются недавние лидеры роста. Рубль остается стабильным
Коллаж: Тамара Ларина
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