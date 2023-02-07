Финансовые рынки Фондовый рынок

Инвесторы фиксируют прибыль, но резкого снижения не будет

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
7 февраля 2023, 12:57

Внешний фон сегодня начал улучшаться, но сил расти у российского рынка акций нет. Наиболее сильно снижаются недавние лидеры роста. Рубль остается стабильным

Коллаж: Тамара Ларина