Инвесторы фиксируют прибыль, но резкого снижения не будет

Рынок акций сегодня открылся продолжением роста, но очень быстро перешел к снижению. Похоже, что коррекция, о которой последние пару дней предупреждали аналитики, все-таки пришла на российский рынок акций. Индекс Мосбиржи рос 7 сессий подряд — в прошлый раз такой длительный подъем наблюдался в конце августа — начале сентября, после чего последовал мощный обвал.

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