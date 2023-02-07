Кадыров назвал дату окончания спецоперации на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал дату окончания специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине.

По его словам, СВО завершится до конца 2023 года. При этом, он отметил, что европейские государства уже осознали неправильность своих действий по отношению к России, передаёт РИА Новости.

«Запад встанет на колени. И, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией. Другого не должно быть и не будет», – резюмировал Кадыров.

Как ранее писал «Эксперт», Кадыров заявил, что главным результатом спецоперации может быть только «полное уничтожение проявлений сатанизма: шайтанов, бандеровцев, нацистов».

«Бить их – наша цель и задача», – подчеркнул глава Чечни.

