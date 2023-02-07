Кормить мир стало дешевле

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (Food and Agriculture Organization, ФАО) опубликовала данные по мировым ценам на продовольствие в январе 2023 года. Как говорится в ее сообщении, мировые цены на продовольствие снижаются десятый месяц подряд, в январе этого года по сравнению с декабрем 2022 года показатель опустился на 0,8%.

Статья по теме: Продовольственный кризис затронет весь мир, но не Россию

Индекс продовольственных цен составил 131,2 пункта, что на 1,1 пункта ниже декабрьского уровня. По сравнению с пиковым уровнем марта 2022 года он упал на 28,6 пункта (17,9%). Данный показатель позволяет отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары.

Статья по теме: Во что «превратить» российское зерно

Снижение значения данного индекса в январе было обусловлено сокращением значений индексов цен на растительные масла, молочную продукцию и сахар на фоне в целом стабильных цен на зерновые и мясо.

ФАО сделала прогноз

В январе значение Индекса цен на зерновые ФАО практически не изменилось, лишь на 0,1 процента превысив его декабрьский уровень и на 4,8% — показатель за аналогичный период прошлого года. Мировые цены на пшеницу сократились на 2,5%, поскольку объемы производства в Австралии и РФ оказались выше, чем прогнозировалось ранее.

В январе значение Индекса цен на растительные масла ФАО снизилось на 2,9%. Вялый мировой спрос на импорт оказал понижательное давление на мировые цены на пальмовое и соевое масла, а цены на подсолнечное и рапсовое масла снизились ввиду значительного экспортного предложения.

Среднее значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО оказалось на 1,4% ниже его декабрьского значения: зафиксированная тенденция обусловлена снижением цен на сливочное масло и сухое молоко на фоне сокращения спроса со стороны ведущих импортеров и увеличения поставок из Новой Зеландии. Мировые цены на сыр немного выросли, что обусловлено восстановлением деловой активности в сфере общественного питания и розничных продаж в Западной Европе после новогодних праздников, а также колебаниями валютных курсов.

Статья по теме: В ООН перечислили факторы, которые усугубят продовольственный кризис

В январе значение Индекса цен на мясо ФАО изменилось несильно (снизившись всего лишь на 0,1% по сравнению с его декабрьским уровнем). Наличие значительных экспортных запасов спровоцировало снижение цен на мясо птицы, свинину и говядину, в то время как укрепление импортного спроса привело к росту экспортных цен на баранину.

Значение Индекса цен на сахар ФАО оказалось на 1,1% ниже его декабрьского уровня. Несмотря на обеспокоенность в связи со снижением видов на урожай в Индии, увеличение цен на бензин в Бразилии и обусловленный ими рост спроса на этанол, а также укрепление обменного курса бразильского реала к доллару США, хороший урожай в Таиланде и благоприятные погодные условия в Бразилии позволили сдержать рост цен на сахар.

Между тем, ФАО улучшила свой прогноз по производству зерновых в мире в 2022 году. Однако по-прежнему предполагается, что в сезоне 2022–2023 годов предложение зерновых продолжит сокращаться.

Объем мирового производства зерновых в 2022 году прогнозируется на уровне 2765 млн тонн, что на 1,7% ниже уровня прошлого года. Пересмотр в сторону увеличения данных по производству в Австралии и РФ указывает на рекордно высокий объем мирового производства пшеницы в 2022 году. При этом производство фуражных зерновых предположительно окажется на 3,3% ниже, чем годом ранее.

Прогноз по производству риса в мире был скорректирован в сторону понижения: пересмотр в сторону повышения прогноза производства по Бангладеш и нескольким другим странам лишь отчасти компенсировал более низкие, чем ожидалось ранее, объемы производства в Китае. В результате объем мирового производства риса может оказаться на 2,6 процента ниже рекордного уровня 2021 года.

Что касается перспектив на 2023 год, то предварительные данные указывают на возможное расширение посевных площадей под озимую пшеницу в Северном полушарии, особенно в Соединенных Штатах Америки, что обусловлено главным образом ростом цен на данную культуру. Однако сохранение на высоком уровне цен на удобрения может привести к снижению норм внесения и неблагоприятно отразиться на урожайности.

Предполагается, что в РФ, которая является крупнейшим мировым экспортером, низкие внутренние цены могут привести к небольшому сокращению посевов пшеницы, в то время как на Украине в результате активных военных действий площади под озимой пшеницей могут сократиться на 40%.

Кризис реально пройти с минимальными потерями

Цена на мировом продовольственном рынке снижаются по мере сокращения баланса ФРС США. Именно данный процесс лежит в основе мирового сокращения инфляции, отметила в комментарии «Эксперту» аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. По состоянию на 1 февраля 2023 года баланс ФРС сократился на 404,6 млрд долларов относительно 2 февраля 2022 года.

Процесс сжатия происходит также в других крупных экономиках. Центральные банки ЕС, Великобритании сокращают балансы и повышают процентные ставки, остальные менее крупные экономики мира также поддерживают процесс аналогичным образом.

В итоге постепенно инфляционные ожидания снижаются, указала аналитик. Кроме того, дополнительными факторами, способствующими снижению цен на продовольствие, стали поставки сырьевых товаров из России с огромными дисконтами к мировым ценам, а также хороший урожай зерновых в сезоне 2022/23 во многих регионах, но в первую очередь в РФ. Еще одним фактором снижения цен на рынках продовольствия стали поставки зерновых в рамках «зерновой сделки». Украинские зерновые и масличные также поставлялись с большими скидками.

Предпринятые меры, уверена Оксана Лукичева, позволят удерживать мировую инфляцию в более-менее приемлемых пределах, устраняя возможный спад в период гиперинфляции, который чреват полным разрушением мировой экономики.



В текущем году ФРС США начинают притормаживать ужесточение денежно-кредитной политики, стремясь плавно удерживать экономику от рецессии. Остальные центральные банки пока продолжают политику ужесточения, но они ее начали позже ФРС. Российские сырье и продовольствие в результате санкций продолжат поступать на рынки стран развивающихся экономик по ценам ниже рыночных, что будет поддерживать их «на плаву».

Таким образом, указал Оксана Лукичева, вероятность прохождения кризиса с меньшими потерями увеличивается. Единственный фактор, который может ухудшить ситуацию, это вероятное снижение урожая зерновых в Северном полушарии в сезоне 2023/24. Будем надеяться, что снижение объемов не будет драматичным, резюмировала аналитик.

Сахар станет «бенефициаром»

В 2023 году мировой рынок продовольствия останется во власти внешних факторов, заявил «Эксперту» аналитик TeleTrade Алексей Федоров. Но если в 2021 и в 2022 годах их влияние носило проинфляционный характер, благодаря чему индекс цен ФАО на продовольствие вырос на 28 и 14%, соответственно, то уже в этом году вектор влияния внешних факторов может смениться на дезинфляционный или даже дефляционный.

То есть внутриотраслевые истории на рынке продовольствия в 2023 году, конечно, будут вносить свою лепту в динамику цен, однако с учетом достаточно высоких прогнозов по предложению практически во всех группах продовольственных товаров на предстоящий год, ключевым фактором для рынка будет именно состояние спроса.

В производстве зерновых в 2023 году если и будет сокращение, то оно не превысит уровня 2022 года в 2%, что с легкостью покрывается мировыми запасами, которые на конец прошлого года составляли 29,5% к мировому потреблению. В производстве мяса из-за уже произошедшего снижения цен на корма в 2023 году может произойти прирост на 2-3%. И то же самое касается производства молочных продуктов.

Есть вопросы по растительному маслу, заметил Алексей Федоров. Ведь украинские маслоперерабатывающие мощности сильно пострадали в результате военных действий в 2022 году. Однако и здесь мы видим, что, во-первых, российские предприятия наращивают производство и экспорт. А во-вторых, украинские аграрии в прошлом году резко увеличили объем экспортных поставок маслосемян с 5-процентной доли в мировом рынке до 45%. То есть и по растительному маслу предложение в 2023 вероятно останется на достаточно высоком уровне.

А вот на стороне спроса все не так хорошо, посетовал эксперт. К концу 2022 года потребление в крупных экономиках начало снижаться, а где-то как в еврозоне, оно даже ушло на отрицательную территорию, объем розничных продаж здесь в декабре снизился на 2,8% в годовом выражении.

Учитывая достаточно пессимистичные макроэкономические прогнозы на 2023 год (Всемирный банк 1,7% г/г по мировому ВВП), по которым темпы роста мировой экономики могут замедлиться до самых низких уровней за последние десятилетия (исключение кризис 2008 года и пандемия 2020 года), можно ожидать, что негативные тенденции в потребительском секторе получат развитие, предостерег Алексей Федоров.

Насколько именно, сказать очень сложно так как спектр потенциальных вариантов широк: от мягкого замедления до полноценного циклического кризиса. Хотя снижение мировой инфляции в последние месяцы, уменьшило вероятность самого худшего сценария. Тем не менее в качестве ориентира на 2023 стоит взять падение объема розничных продаж в США на 4-5% г/г, снижения еще на 2-3% в еврозоне, умеренно-позитивный рост в Китае на 4-6% и спад в России на 5-7%.

По опыту предыдущих аналогичных кейсов Алексей Федоров предполагает, что для индекса цен ФАО на продовольствие это будет означать снижение в 2023 году на 10-15% до 120-122 пунктов. При этом самое сильное падение индекса цен ФАО может быть зафиксировано в зерновых и молочных товарах 15-20%. Несколько слабее спад может быть в растительных маслах — около 10-15%. В мясе — на 5-7%.

А вот в сахаре, главном заменителе более дорогих калорий, в сложном 2023 году напротив может быть положительная ценовая динамика, около 20-25% прироста, обратил внимание Алексей Федоров. Если негативные ожидания для мировой экономики в этом году реализуются, то вызванный экономическим спадом стресс люди по всему миру будут «заедать» сладкими продуктами питания, как это уже неоднократно происходило.

Так что в купе с ожиданиями 4-процентного сокращения производства в Индии из-за плохой погоды, именно сахар может стать главным бенефициаром падения глобального спроса в 2023 году.