«Медведи» получили взбучку. Пора начинать нервничать «быкам»

Как сообщило вчера агентство Reuters со ссылкой на исследование Goldman Sachs, на прошлой неделе хедж-фонды по всему миру покрывали короткие позиции по акциям максимальными темпами с 2015 года. Это был типичный «шорт-сквиз» (short squeeze или «короткое сжатие») – ситуация, когда из-за стремительного роста цен продавцам акций без покрытия приходится становиться покупателями. Но масштабы его оказались на этот раз необычными.

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