Финансовые рынки Фондовый рынок США

«Медведи» получили взбучку. Пора начинать нервничать «быкам»

Глеб Баранов
7 февраля 2023, 00:45

Прошлая неделя оказалась для «медведей» худшей за многие годы – даже во времена безумия мемов в 2021-м так быстро выскакивать из «шортов» по акциям хедж-фондам не приходилось. Но индексы уже падают, и есть все основания ожидать, что в ближайшие месяцы нервничать придется «быкам»

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