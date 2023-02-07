Как сообщило вчера агентство Reuters со ссылкой на исследование Goldman Sachs, на прошлой неделе хедж-фонды по всему миру покрывали короткие позиции по акциям максимальными темпами с 2015 года. Это был типичный «шорт-сквиз» (short squeeze или «короткое сжатие») – ситуация, когда из-за стремительного роста цен продавцам акций без покрытия приходится становиться покупателями. Но масштабы его оказались на этот раз необычными.
«Медведи» получили взбучку. Пора начинать нервничать «быкам»
Прошлая неделя оказалась для «медведей» худшей за многие годы – даже во времена безумия мемов в 2021-м так быстро выскакивать из «шортов» по акциям хедж-фондам не приходилось. Но индексы уже падают, и есть все основания ожидать, что в ближайшие месяцы нервничать придется «быкам»
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