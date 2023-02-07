МИД РФ потребовал у посольства США не вмешиваться в дела России

Посольству США в Москве передана нота с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела России.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к руководству МИД РФ, внешнеполитическое ведомство констатирует, что, несмотря на неоднократные предупреждения, содержавшиеся, в частности, в ноте от 9 декабря 2022 года американская дипмиссия продолжает злонамеренную активность в информационном пространстве, позволяя себе неподобающие высказывания о руководстве страны пребывания.

Кроме того, посольство распространяет фейки о ВС РФ, что относится к уголовно наказуемым деяниям. Собеседник агентства также рассказал, что американских дипломатов предостерегли от попыток вести подрывную работу, рекрутируя «агентов влияния» с целью сеять рознь и раздор в российском обществе, подстрекать к антигосударственным выступлениям. МИД РФ предупреждает, что причастные к этому сотрудники будут высылаться, невзирая на занимаемые должности.

Новому послу США в Москве Линн Трейси, которая была принята в МИД 30 января для вручения копий верительных грамот, сделано жесткое представление о необходимости строго соблюдать российские законы и прекратить деятельность, идущую вразрез с требованиями властей РФ и положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Источник агентства в МИД РФ особо подчеркнул, что российская сторона не намерена мириться с оголтелой антироссийской пропагандой, тиражируемой информресурсами американского посольства и намерена использовать для её нейтрализации все доступные средства.