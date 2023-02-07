Минобороны предложило разрешить участвовать в миротворческих миссиях всем военнослужащим

Министерство обороны РФ предлагает внести изменения в федеральный закон № 93 «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности».

Как пишет РБК, соответствующий законопроект, подготовленный оборонным ведомством, согласован, в частности, с МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Росгвардией и Главным управлением специальных программ президента. Также по инициативе есть заключения Минюста, Государственно-правового управления президента, Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, отмечает агентство.

Сейчас в миротворческих миссиях на добровольной основе могут участвовать только военные, проходящие службу по контракту, при этом они должны пройти спецподготовку. Законопроект Минобороны расширяет категории военных, имеющих такую возможность, в том числе за счет призывников.

Инициатива предполагает, что направляемый для участия в миротворческие миссии военный персонал может комплектоваться «на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку». Под эту формулировку могут подпадать все военнослужащие Вооруженных сил, в том числе проходящие службу по призыву, поясняется в отзыве Государственно-правового управления президента.

В пояснительной записке к документу говорится, что проект подготовлен «в целях совершенствования порядка комплектования военного персонала, направляемого для участия в миротворческой деятельности», что позволит России «расширить возможности по привлечению военного персонала, направляемого для участия в миротворческой деятельности».

Уточняется, что норма может вступить в силу ретроактивно, с августа 2022 года.

Один из собеседников агентства рассказал, что в случае принятия закона военнослужащие по призыву смогут участвовать в миротворческой деятельности лишь после того, как отслужат не менее шести месяцев и пройдут специальную предварительную подготовку.

На данный момент РФ участвует в двух миротворческих миссиях — в Приднестровье и в Нагорном Карабахе. С 1992 года российские военнослужащие входят в Коллективные силы по поддержанию мира в СНГ, а с 2007-го — в миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Миротворческие силы ОДКБ впервые были задействованы для урегулирования ситуации в Казахстане в январе 2022 года.

Российские военнослужащие участвуют также в миротворческих миссиях ООН.