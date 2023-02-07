Минобороны сообщило оперативные данные о ходе спецоперации на Украине

На брифинге 7 февраля Минобороны РФ сообщило оперативные данные о ходе специальной военной операции на Украине.

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за последние сутки на Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ, а также наступательных действий штурмовых отрядов «Южной» ВС РФ уничтожено более 90 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица «Мста-Б». В районе Ильичовки (ДНР) уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерия группировки войск «Восток» ВС РФ нанесла огневое поражение живой силе и технике 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районе Угледара и Водяного (ДНР). В районе Разлива, Доброволья и Новоэкономического (ДНР) поражены 4 склада боеприпасов украинских войск. Общие потери противника на данных направлениях составили более 80-ти украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 гаубицы Д-20, 2 гаубицы Д-30, танк, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» ВС РФ нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ивановка, Берестовое (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР). Потери противника составили здесь более 50 украинских военнослужащих, 4 автомобиля, 2 боевые бронированные машины и гаубица Д-30.

На Красно-Лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии, а также тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» ВС РФ, нанесено поражение подразделениям 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новосадовое (ДНР), Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва (ЛНР), а также Серебрянского лесничества. Уничтожено свыше 100 военнослужащих, 2 автомобиля и 3 боевые бронированные машины.

На Херсонском направлении в результате систематического огневого воздействия артиллерии по скоплениям живой силы и техники противника ВС РФ уничтожили до 20 украинских военнослужащих, самоходную гаубицу «Акация», а также склад боеприпасов ВСУ в районе населённого пункта Тараса Шевченко (Херсонская область).

Российские средства ПВО уничтожили за сутки 9 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Краснореченское, Артёмовка, Житловка, Пшеничное, Нововодяное, Червонопоповка (ЛНР), Петровское (ДНР) и Энергодар (Запорожская область). Кроме того, сбито 7 РСЗО HIMARS и «Ураган».

Ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 139 районах. Всего с начала СВО ВС РФ уничтожили 382 самолёта, 206 вертолётов, 3 036 БПЛА, 403 ЗРК, 7 771 танк и другие боевые бронированные машины, 1 010 боевых машин РСЗО, 4 020 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 8 282 единицы специальной военной автомобильной техники.

Как ранее писал «Эксперт», министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании сообщил, что российские силы освободили на Донецком и Запорожском направлениях семь населённых пунктов: Соледар, Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевку. Кроме того, он отметил, что в настоящее время успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артёмовска.

