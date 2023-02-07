Отечественную платформу для электромобилей создадут на «Москвиче» за два года

В течение двух лет на базе столичного автомобильного завода «Москвич» планируется создать платформу по производству электромобилей. Большинство комплектующих в них будут российского производства. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

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«Вы дали добро на создание в Москве кластера электромобилей, — отчитался Собянин. — Мы, несмотря на попытки заблокировать производство автомашин в Москве, возобновили производство "Москвича" на базе бывшего производства "Рено" и планируем за два года сделать собственную российскую платформу электромобилей и начинать производить уже собственные автомобили с большинством комплектующих, произведённых в России».

Московский автозавод с 1998 года принадлежал французской компании Renault и носил название «Рено Россия». В марте 2022 года компания заявила, что покидает российский рынок и передала завод правительству Москвы. Он был переименован в АО «Московский автомобильный завод "Москвич"». В настоящий момент на предприятии налажен выпуск городского кроссовера «Москвич 3», а также электромобиля «Москвич 3е».