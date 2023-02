Назад к углеводородам: BP провалила «зеленую» стратегию

Корпорация British Petroleum сегодня опубликовала отчет за 2022 год. На фоне рекордных значений чистой прибыли у других западных нефтяных мейджеров (Exxon — прибыль в 55,7 млрд долларов, Chevron — 35,5 млрд долларов, Shell — 42,3 млрд долларов) результаты деятельности BP выглядят откровенно провальными.

Убыток компании по итогам 2022 г. составил 2,5 млрд долларов с учетом списания доли в Роснефти в 1 квартале. Чистая прибыль без учета списаний и стоимости запасов за 4 квартал 2022 года составила 4,8 млрд долларов или 27,7 млрд долларов за полные 12 месяцев, что оказалось несколько хуже ожидаемых аналитиками 5 млрд долларов.

Хавьер Блас, колумнист Блумберг по энергетике и сырьевым товарам и соавтор книги «Мир на продажу» (The World For Sale), лаконично и точно прокомментировал сегодняшние результаты BP. Он написал, что название компании теперь стоит расшифровывать не как Beyond Petroleum («Больше, чем нефть»), а как Back to Petroleum («Возврат к нефти»).

Буквально накануне, выступая на министерской сессии Индийской энергетической недели глава «Роснефти» Игорь Сечин обратил внимание общественности на тот факт, что бенефициарами мирового энергокризиса в 2022 году стали американские нефтяные мейджоры.

Опубликованная ими отчетность за прошлый год свидетельствует, что в результате разумного отказа от ускоренного энергоперехода, сосредоточившись на добыче традиционных углеводородов, они получили прибыль и стали лидерами по капитализации. Игорь Сечин при этом отметил, что BP — лидер «зеленой» повестки — показала другую динамику, так как не смогла, как ее конкуренты, воспользоваться сложившейся конъюнктурой.

Показатель EBITDA за 2022 г. у BP (60,7 млрд долларов) оказался ниже значений конкурентов (Exxon — 99,5 млрд долларов, Chevron – 64,6 млрд, Shell – 85,6 млрд). Свободный денежный поток за 2022 год у BP составил 24,6 млрд долларов (+127.7% г/г) по сравнению с 58,6 млрд долларов у Exxon (+62.0% г/г), 37,6 млрд у Chevron (+77.9% г/г) и 45,8 млрд у Shell (+75.5% г/г).

При этом, похоже, что менеджмент BP осознал свой просчет и намерен догнать конкурентов из Нового Света. Ведь ключевым в опубликованной сегодня отчетности стало заявление о значительном отклонении от ранее объявленной компанией стратегии по «зеленому» переходу.

Что характерно, это заявление менеджмента соответствует вчерашнему прогнозу главы «Роснефти» Игоря Сечина, который предсказал, что BP в годовой отчетности может объявить о возврате к стратегии традиционной добычи и сокращению «зеленых» инвестиций, генерирующих убытки. Так и случилось. Менеджмент BP в отчете заявил, что компания увеличивает инвестиции в нефтегазовые проекты с коротким циклом окупаемости на 1 млрд долларов в год, то есть на 8 млрд долларов к 2030 году под предлогом получения возможности генерировать больший денежный поток.

Таким образом BP ради быстрых «грязных» денег будут дольше использовать нефтегазовые активы, что неизбежно приведет к росту выбросов по сравнению с первоначальными планами.

При этом, как свидетельствует отчетность, BP уже в 2022 году стала уделять больше внимания порицаемым «зелеными активистами» углеводородным проектам. Так, доля нефтяного сегмента в структуре органических капитальных вложений корпорации по итогам 2022 года составила 42,3%, что выше показателя 2021 года на 1,3 п.п. Объем органических капитальных вложений вырос на 6%, капитальные вложения нефтяного сегмента увеличились на 9%.



Кроме того, BP призналась, что ряд нефтегазовых активов будет функционировать дольше, чем ожидалось, и снизила цели по ограничению выбросов. Теперь компания хочет добывать 2,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки в 2025 году и 2 млн бнэ./сут. в 2030 году, что составит снижение добычи в 25% к уровню 2019 года (без учета Роснефти). Предыдущая цель была на уровне 40% снижения к 2019 году. Одновременно в новом прогнозе BP ожидает снижение выбросов в 2030 году на 20-30% к уровню 2019 года против предыдущей цели в 35-40%.

Что ж, остается констатировать, что иного выхода для компании, которую завели в тупик «зеленые» инвестиции, попросту нет.