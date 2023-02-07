Goldman Sachs: планету ждет дефицит нефти в 2024 году

С очередным прогнозом и вновь неутешительным для нефтяного рынка выступил аналитик банка Goldman Sachs Group Inc. Джефф Карри. Он заявил на международной конференции в Эр-Рияде, что в 2023 году баррель нефти будет стоить дороже 100 долларов, а в 24-м планету из-за проблем с производственными мощностями будет ждать серьезный ее дефицит. Свой прогноз он обосновал санкциями против российской нефти и восстановлением спроса китайской экономики после отмены коронавирусных ограничений. Достаточно сказать, что рост ВВП КНР в этом году, по прогнозам может почти удвоиться: с 2,9% в прошлом году до 5,2% в 2023-м. Еще одной причиной высоких цен на нефть будет снижение инвестиций в сектор.

Последние несколько лет выдались для нефтяных рынков очень волатильными: цены то обрушивались на пике пандемии до 20 долларов за баррель, то взлетали к 130. Еще дороже стоили нефтепродукты. На российские нефтепродукты, напомним, со вчерашнего дня вступило в силу европейское эмбарго.