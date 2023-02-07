Объем международных резервов РФ за месяц вырос на $15 млрд

Международные резервы РФ по состоянию на 1 февраля составили $597,035 млрд. За месяц они увеличились на 2,6% или на $15,05 млрд, следует из статистики, представленной на сайте Центробанка.

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По данным на 1 января размер золотовалютного запаса РФ оценивался в $581,989 млрд, на 1 декабря — $567,289 млрд.

За прошлый год международные резервы РФ снизились на $48,638 млрд (с $630,627 млрд на 1 января 2022 года). Исторического максимума в $643,2 млрд золотовалютный запас РФ достиг 18 февраля 2022 года, однако уже 25 февраля объем резервов снизился до $629,4 млрд, а 4 марта — до $608,9 млрд.

Золотовалютные резервы России состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

