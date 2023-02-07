Основанное в XVIII веке челябинское железорудное предприятие оказалось под угрозой закрытия

Старейшее железорудное предприятие Челябинской области — ООО «Бакальское рудоуправление» (БРУ) — находится под риском банкротства и может приостановить свою деятельность.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, ухудшение финансово-экономического состояния предприятия связано со снижением спроса и цен на продукцию БРУ на фоне подорожания запчастей и расходных материалов.

«На протяжении нескольких месяцев предприятие работало с отрицательной рентабельностью и не инвестировало в производство. В результате не были устранены предписания Ростехнадзора по соблюдению требований промышленной безопасности. Приостановлена деятельность трех площадок предприятия», — указывается в сообщении. Отмечается, что из-за долгов предприятию отключили электроэнергию, а в конце января оно получило уведомление о приостановлении договора на горноспасательное обслуживание опасных производственных объектов.

Для поддержки БРУ местные власти проводят переговоры с потенциальными потребителями продукции — «крупнейшими металлургическими компаниями региона»; направлено обращение в Минпромторг РФ с просьбой оказать помощь заводу. «Региональный Минпром уже помогает БРУ наладить взаимодействие с ПАО "Газпром" и другими нефтегазодобывающими компаниями по использованию железной агломерационной руды при строительстве крупных объектов, чтобы обеспечить бакальское предприятие заказами», — информирует пресс-служба правительства области. Также сообщается, что власти готовы оказать помощь в трудоустройстве сотрудников БРУ, где трудится порядка 850 человек.

Уточняется, что «оказывать иные меры поддержки предприятию не позволяет российское законодательство ввиду наличия в составе собственников БРУ иностранных учредителей».

Сейчас в производстве суда Челябинской области находится дело по заявлениям кредиторов о признании «Бакальского рудоуправления» финансово несостоятельным. Заседание по рассмотрению очередного заявления назначено на 23 февраля.

По данным ЕГРЮЛ, 74,9% предприятия владеет компания Atop International Group Limited, зарегистрированная на Виргинскх островах, 25,1% владеет кемеровское ООО «СибПромИнициатива». С 2012 года БРУ входит в состав НПРО «Урал». Выручка БРУ в 2021 году — 1,7 млрд руб., в 2020-м — 1,4 млрд; чистая прибыль — 110,4 млн руб. против чистого убытка в 202 млн руб. годом ранее.

Как указано на сайте «Бакальского рудоуправления», компания является старейшим железорудным предприятием Южного Урала, его история начинается в 1757 году. БРУ производит сырье, используемое в черной металлургии, в частности, для производства чугуна и стали. Предприятие обеспечивает полный цикл рудоподготовки для металлургического передела, включающего процессы обжига и обогащения сидеритовых руд. В настоящее время подписаны контракты на поставку готовой продукции БРУ примерно в равных долях с «Северсталью», Магнитогорским и Челябинским металлургическими комбинатами, а также Высокогорским горно-обогатительным комбинатом.

«Бакальское рудоуправление» эксплуатирует рудник с открытым способом разработки, к которому относятся Бакальский и Сосновский участки, подземный рудник, рудоподготовительный комплекс и вспомогательные цеха. Общие запасы Бакальской железорудной группы месторождений составляют около 1 млрд т.