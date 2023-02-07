Палаты Федерального Собрания 15 февраля обратятся к парламентам мира по поводу американских биолабораторий

Совет Федерации и Государственная дума России намерены 15 февраля на своих заседаниях принять проект обращения к парламентам мира, сообщил вице-спикер Совфеда, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию работы биолабораторий на Украине Константин Косачев.

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Текст обращения будет идентичным, отметил Косачев. Сейчас над ним работают профильные комитеты обеих палат. После рассмотрения на пленарных заседаниях обращение будет направлено в парламенты мира. В нем российские парламентарии попросят зарубежных коллег поинтересоваться у своих правительств медико-биологической деятельностью DTRA (Агентства по сокращению угрозы оружия массового поражения Минобороны США) и других структур Пентагона на территории своих стран.

С такой инициативой выступила 6 февраля вице-спикер Госдумы и сопредседатель комиссии Ирина Яровая. В этот день участники комиссии обсудили с приглашенными экспертами доклад DTRA о военно-биологической деятельности на Украине.

«Мы договорились к 15 февраля подготовить проект обращения к парламентам мира. Идея нашего обращения заключается в том, чтобы призвать наших коллег-парламентариев обратиться в соответствующие правительства и задать правительствам вопрос: "А у нас что-то происходит на нашей территории, есть такое сотрудничество?" И на следующем этапе начать задавать вопросы, которые мы задаем по американским лабораториям на Украине, что там происходит внутри», — рассказал Константин Косачев в эфире телеканала «Вместе-РФ».

«К этому обращению мы планируем приложить анализ доклада DTRA. Он достаточно объемный. Мы хотели бы этот анализ показать нашим партнерам с тем, чтобы объяснить, почему мы так озабочены», — заключил Косачев.