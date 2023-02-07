Внешний фон с открытием европейских бирж начал ухудшаться. Пошли вниз росшие в ходе азиатской сессии американские фьючерсы, начал расти курс доллара к основным мировым валютам. Это остановило рост нефти, которая с утра прибавляла свыше 2%, а к закрытию российских торгов растеряла половину успеха.
Парадоксы рынка: нефтянка перестала ходить за нефтью
Инвесторы продолжили фиксировать прибыль по наиболее выросшим бумагам. Неудовлетворенный спрос ушел в нефтяные акции. «Роснефть» закрыла половину дивидендного гэпа. Рубль слабо дешевеет.
Коллаж: Тамара Ларина
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