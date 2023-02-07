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Парадоксы рынка: нефтянка перестала ходить за нефтью

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
7 февраля 2023, 21:32

Инвесторы продолжили фиксировать прибыль по наиболее выросшим бумагам. Неудовлетворенный спрос ушел в нефтяные акции. «Роснефть» закрыла половину дивидендного гэпа. Рубль слабо дешевеет.

Коллаж: Тамара Ларина