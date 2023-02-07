Парадоксы рынка: нефтянка перестала ходить за нефтью

Внешний фон с открытием европейских бирж начал ухудшаться. Пошли вниз росшие в ходе азиатской сессии американские фьючерсы, начал расти курс доллара к основным мировым валютам. Это остановило рост нефти, которая с утра прибавляла свыше 2%, а к закрытию российских торгов растеряла половину успеха.

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