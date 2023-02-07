Правительство расширило перечень ученых, имеющих право на получение жилищного сетрификата

Кабмин расширил возможности получения жилищного сертификата для молодых ученых

Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Обязательно к празднику мы какие-то решения пытаемся принять, чтобы поддержать в том числе молодых ученых. У нас есть одно решение. Мы расширили возможность получения жилищного сертификата молодым ученым», — заявил Мишустин он в ходе беседы с представителями научного сообщества в Институте научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН.

Глава правительства пояснил, что до этого получить сертификат могли только научные работники, подведомственные Министерству науки и образования. «Сегодня мы расширяем возможность его получения на молодых ученых и вузов, академических вузов — не важно, под чьим они руководством находятся. Это в том числе и медицинские вузы, это и сельхозвузы, это и культурные все, в том числе педагогические университеты», — уточнил премьер, выразив уверенность, что мера будет способствовать в том числе и развитию науки и образования.

Михаил Мишустин посетил ИНИОН в преддверии Дня науки, сообщает пресс-служба правительства РФ. Главу кабмина встретили вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, президент РАН Геннадий Красников и директор института Алексей Кузнецов.