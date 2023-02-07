Ректором Российского государственного социального университета стал Андрей Хазин

Минобрнауки РФ сообщило о назначении ректором Российского государственного социального университета (РГСУ) Андрея Хазина.

«Ректором Российского государственного социального университета утвержден Хазин Андрей Леонидович», — сообщает Telegram-канал министерства.

Хазин является автором более 80 научных работ по истории, искусствоведению, геральдике и фалеристике, он получил два высших образования в Санкт-Петербургском институте внешнеэкономических связей, экономики и права, окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. В 2009 году Хазину присвоена ученая степень кандидата исторических наук.

Ученый награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Александра Невского, орденом Почета, орденом Дружбы и медалями. Работал в образовательных и научных учреждениях, занимал руководящие должности в финансовых организациях, в разные периоды представлял Костромскую областную Думу и Кировскую область в Совфеде.

С 21 декабря 2021 года Андрей Хазин был исполняющим обязанности ректора РГСУ.

До этого университет возглавляла Наталья Починок, ее отстранили в 2021 году, как писали СМИ, в связи с нарушениями в том числе антикоррупционного законодательства.