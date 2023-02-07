Россия готова поставлять в Мали пшеницу, удобрения и военную технику

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что в самое ближайшее время начнутся поставки пшеницы, удобрений и нефтепродуктов из России в Республику Мали. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в ходе переговоров со своим малийским коллегой Абдулайе Диопом во время визита в африканскую страну.

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«Мы продолжаем гуманитарное содействие Мали, в том числе, прежде всего, по двусторонней линии. И надеюсь, в самое ближайшее время уже начнутся поставки пшеницы, удобрений, нефтепродуктов и других стратегических товаров», — цитирует ТАСС заявление главы российского МИД.

Кроме того, министр подчеркнул, что Москва продолжит оказывать поддержку в борьбе с терроризмом как Мали, так и другим государствам Сахаро-Сахельского региона.

«Буквально в прошлом году и в начале этого года сотрудничество в военной и военно-технической сферах получило новое развитие: была отправлена крупная партия российской авиационной техники», — отметил Лавров, подчеркнув, что указанная техника используется малийской армией для противодействия террористам, сохраняющим свою активность на территории страны с начала 2010-х годов. «Вторая партия авиатехники для указанных целей была поставлена совсем недавно — 19 января», — продолжил министр.

Он также пообещал расширить сотрудничество в сфере подготовки малийских военных в ведомственных вузах Минобороны России.

В 2021 году товарооборот Мали и России составил 89,3 млн долларов, отмечает ТАСС. Это на 22% больше, чем годом ранее. В структуре российского экспорта преобладали злаки, удобрения, военная продукция и изделия из черных металлов. В составе импорта — орехи и фрукты. Мали богата золотом и алмазами, но практическое сотрудничество по их разработке затруднено нестабильностью политической обстановки в стране.