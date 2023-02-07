Россияне стали откладывать деньги на более длительную перспективу

В январе 51% россиян сообщили о наличии сбережений, тогда как на протяжении пяти предыдущих месяцев доля запасливых находилась в диапазоне от 48% до 49%. Кроме того, выросло число тех, кто считает, что накопленных денег хватит более чем на три месяца, сообщает исследовательский холдинг «Ромир».

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«В январе этого года 51% россиян заявили о наличии сбережений. В их числе 40% тех, кто хранит сбережения только в рублях, 8% комбинируют несколько валют с рублями, а остальные и вовсе хранят сбережения только в иностранной валюте. На протяжении прошлых 5 месяцев (август – декабрь) доля россиян, имеющих сбережения, не превышала половины населения и находилась в диапазоне от 48% до 49%», — сообщили в «Ромир».

Из обладателей сбережений 41% составляют те, кто уверен, что их хватит не более, чем на три месяца (в декабре их было 45%). 30% опрошенных россиян оценивают, что денежных запасов должно хватить на период от трех до шести месяцев (27% в декабре). Рассчитывают прожить на скопленные средства до одного года 20% респондентов (17% в декабре). При этом доля тех, кто уверен, что сбережений хватит более чем на год, опустилась до 9% с 11% в декабре.

