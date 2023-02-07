Руководство «Поиском» в «Яндексе» передали бывшему главе фудтех-бизнеса компании

Занимавший до настоящего момента должность генерального директора «Яндекс Лавки» Дмитрий Масюк теперь будет руководить «Поиском» и рекламными технологиями компании.

Об этом говорится в сообщении IT-корпорации, передает ТАСС.

«Новым главой "Яндекс Лавки" станет Вадим Петров, ранее руководивший операциями и международным бизнесом компании. Дмитрий Масюк, отвечавший за управление "Лавкой" и всем фудтех-бизнесом "Яндекса" последние полтора года, возглавит бизнес-группу поиска и рекламных технологий "Яндекса"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Петров работает в «Лавке» с момента ее основания и обладает большим опытом в продуктовом ретейле. На новой должности он сфокусируется на быстром масштабировании сервиса, выходе на новые рынки и развитии бизнеса по продаже технологий для розничных продаж. Гендиректор «Яндекс Лавки» напрямую подчиняется главе бизнес-группы электронной коммерции и логистических сервисов «Яндекса» Даниилу Шулейко.

Дмитрий Масюк в последние годы возглавлял фудтех-направление «Яндекса», в том числе «Еду» и «Лавку». «Под его руководством качество этих сервисов существенно улучшилось, они одними из первых в мире смогли стать прибыльными», — подчеркивается в сообщении, опубликованном на сайте компании.

«Яндекс Лавка» — сервис по доставке продуктов и товаров для дома, управляющий сетью из более чем 450 дарксторов в разных городах РФ. Компания развивает в том числе международное направление.