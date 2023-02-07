«Русал» запустил производство сплавов из алюминиевого лома

Компания «Русал» запустила производство литейных сплавов с низким углеродным следом из алюминиевого лома для автомобильной промышленности, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.
Новый материал получил название PEFA (Primary Equivalent Foundry Alloys, то есть «эквивалент первичного литейного сплава»). Он содержит 20% алюминиевого лома, который добавляется в расплав алюминия в процессе производства. По данным компании, это позволило «Русалу» почти на 20% сократить углеродный след новой продукции.
«Наши клиенты продолжают подчеркивать важность экономики замкнутого цикла для устойчивого развития как автомобильной отрасли, так и промышленности в целом, — цитирует агентство замгендиректора по сбыту и маркетингу металлургической компании Романа Андрюшина. — Запуск производства новых сплавов с низким углеродным следом — наш своевременный ответ на растущий со стороны автомобильной индустрии спрос на снижение углеродного следа в собственных цепочках поставок».
Таким образом, считает компания, PEFA полностью отвечает стратегическим требованиям по углеродной нейтральности и обеспечивает активное участие «Русала», партнеров и клиентов в экономике замкнутого цикла автомобильной промышленности.
Компания планирует расширить производство PEFA во второй половине 2023 года, увеличив в нем содержание вторичного сырья до 30%.
«Русал» — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли. В настоящее время компания производит более 3 млн тонн алюминия с низким углеродным следом под брендом Allow. В декабре 2022 года компания утвердила новую климатическую стратегию, которая предполагает сокращение выбросов парниковых газов не менее чем на 25% к 2032 году, и не мене чем на 47% — к 2050-му.