«Русал» запустил производство сплавов из алюминиевого лома

Компания «Русал» запустила производство литейных сплавов с низким углеродным следом из алюминиевого лома для автомобильной промышленности, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

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Новый материал получил название PEFA (Primary Equivalent Foundry Alloys, то есть «эквивалент первичного литейного сплава»). Он содержит 20% алюминиевого лома, который добавляется в расплав алюминия в процессе производства. По данным компании, это позволило «Русалу» почти на 20% сократить углеродный след новой продукции.

«Наши клиенты продолжают подчеркивать важность экономики замкнутого цикла для устойчивого развития как автомобильной отрасли, так и промышленности в целом, — цитирует агентство замгендиректора по сбыту и маркетингу металлургической компании Романа Андрюшина. — Запуск производства новых сплавов с низким углеродным следом — наш своевременный ответ на растущий со стороны автомобильной индустрии спрос на снижение углеродного следа в собственных цепочках поставок».

Таким образом, считает компания, PEFA полностью отвечает стратегическим требованиям по углеродной нейтральности и обеспечивает активное участие «Русала», партнеров и клиентов в экономике замкнутого цикла автомобильной промышленности.

Компания планирует расширить производство PEFA во второй половине 2023 года, увеличив в нем содержание вторичного сырья до 30%.

«Русал» — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли. В настоящее время компания производит более 3 млн тонн алюминия с низким углеродным следом под брендом Allow. В декабре 2022 года компания утвердила новую климатическую стратегию, которая предполагает сокращение выбросов парниковых газов не менее чем на 25% к 2032 году, и не мене чем на 47% — к 2050-му.