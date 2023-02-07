Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо анонсировал скорое освобождение Херсона.

По его словам, час освобождения Херсона близок. Об этом он заявил в интервью телерадиокомпании «Таврия», выдержки из которого публикует «Украина.ру».

«Теперь близок час освобождения Херсона, – подчеркнул Сальдо. – Я могу с уверенностью говорить о том, что оккупанты, которые сейчас в Херсоне пока что ещё орудуют, но в тоже время они уже знают это, они уже это чувствуют, и они уже делают всё, чтобы выйти из города и еще размародерить его.

Как ранее писал «Эксперт», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что несмотря на отвод российских войск из Херсона, город продолжает оставаться административной столицей области.

Напомним, согласно распоряжению министра обороны РФ Сергея Шойгу, 11 ноября 2022 года российская армия была выведена из Херсона на левый берег Днепра.

