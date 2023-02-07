Сергей Лавров обвинил Жозепа Борреля в расизме

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции в ходе своего визита в Мали. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее, выступая в рамках европейского мероприятия, посвященного опасности манипулирования информацией в международном пространстве, Жозеп Боррель назвал Эритрею и Мали «легкими странами» для того, чтобы Россия управляла их мнением по внешнеполитическим вопросам. «С другими не будет так легко», — посулил дипломат, а также обвинил Москву в распространении лжи и дезинформации на Африканском континенте.

«Это говорит человек, который не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира», — отреагировал на эти слова Лавров.

«Мы <…> вместе с нашими малийскими друзьями, с подавляющим большинством других африканских стран [считаем], что бывшим метрополиям необходимо забывать о том, как они захватывали и эксплуатировали эти территории, этот континент, они должны привыкать к тому, что мир изменился», — продолжил он, выступая перед журналистами по итогам своих переговоров с малийским коллегой Абдулайе Диопом.

В свою очередь, Диоп подчеркнул, что его страна не намерена ни перед кем оправдываться за выбор России в качестве партнера для сотрудничества.

«Мы решили укрепить наше партнерство вместе с Россией и таким образом показали, что не будем оправдываться за выбор партнера, который мы сделали», — заявил африканский министр.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Мали 7 февраля. Ранее, 26 января, он посетил Эритрею в рамках своего турне по странам Африки, которое затронуло также Анголу, Эсватини и ЮАР.