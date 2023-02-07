Шойгу сообщил об освобождении российскими силами семи населённых пунктов

Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании сообщил, что российские силы освободили на Донецком и Запорожском направлениях семь населённых пунктов.

«В результате наступательных действий наших войск на Донецком и Запорожском направлениях освобождены населённые пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка», – цитирует главу Минобороны РФ РИА Новости.

Кроме того, он отметил, что в настоящее время успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артёмовска. Также Шойгу уверен, что Украина понимает невозможность победить Россию военным путём, поэтому продолжает тактику устрашения, нанося удары по мирному населению.

«ВСУ наносят удары по жилым кварталам, больницам, местам скопления мирного населения, совершают террористические акты на государственных и социальных объектах», – подчеркнул министр.

Помимо этого, он считает, что США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт, для чего приступили к поставкам тяжёлого наступательного вооружения, открыто призывают Украину захватывать наши территории.

«Фактически такие шаги втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации», – заявил Шойгу.

Как ранее писал «Эксперт», в конце декабря 2022 года Шойгу заявил, что Североатлантический альянс наращивает военное присутствие у российских границ, так как Запад заинтересован в максимальном затягивании военных действий на Украине.