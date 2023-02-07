СМИ: треть российских пенсионеров вынуждены постоянно экономить

Треть (32%) российских пенсионеров вынуждены постоянно экономить свои средства, ещё 33,5% – хватает пенсии только на самое необходимое. Об этом говорят результаты совместного исследования, проведенного сервисами YouDo и HeadHunter, пишет РБК.

Отмечается, что всего были опрошены более 3 тыс. пенсионеров, из которых лишь 2,5% заявили, что довольны своими доходами. Ещё 31% респондентов сообщили, что для комфортной жизни им не хватает немного. Всего 1% участников опроса признались, что без затруднений помогают своим детям и внукам.

77% помимо пенсии хотели бы иметь или уже имеют дополнительные источники дохода. Из них работают либо подрабатывают 78%, у 25% есть статус самозанятых, ещё у 2% – статус ИП.

17% респондентов имеют постоянную работу. Но при этом они признают, что найти её пожилому человеку трудно. 42% опрошенных указали на предвзятое отношение работодателей к людям пожилого возраста, 37% заявили о высокой конкуренции не в пользу пенсионеров, 22% указали на мизерное число подходящих вакансий, 21% – на низкую зарплату, 7% – на неактуальность имеющихся у них навыков. При этом лишь 12% пенсионеров утверждают, что никогда не встречали сложностей при поиске работы или подработки.

Как ранее писал «Эксперт», доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева, рассказал, как можно увеличить будущую пенсию, не работая. Он напомнил, что размер пенсии зависит от накопленных пенсионных баллов, на количество которых влияют отчисляемые работодателем страховые взносы.

Но есть периоды, когда человек не работает по социально важным с точки зрения государства причинам, например, служа в армии или ухаживая за ребенком. Однако это время тоже оцениваются в баллах и увеличивает будущую пенсию.