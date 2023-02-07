Спрос на российский газ будет колоссальным

Быстрое экономическое развитие Индии приведет к значительному росту потребления энергоносителей. Премьер-министр Индии Нарендра Моди прогнозирует рост спроса на газ в стране на 500%, а доли Индии в спросе на нефть в масштабах всей планеты - более чем вдвое. И хотя глава индийского правительства, сообщает Oil Price (ОР), не назвал временные рамки индийского экономического чуда, по его словам, спрос Индии на энергию и энергоносители будет в это десятилетие рекордно высоким.
Прогноз о росте потребления энергоносителей премьер Моди сделал на открытии Индийской энергетической недели 2023. Слова премьера приблизительно совпали по времени с выходом исследования экономистов ОПЕК, в котором Индии отводится роль главного вкладчика в рост глобального спроса на нефть. Ожидается, что Индия добавит до 2045 года порядка 6,3 млн бар./д. Нарендра Моди полагает, что доля Индии в глобальном спросе увеличится за два с небольшим десятилетия с нынешних 5% до 11%. В общей же сложности в ОПЕК считают, что спрос на «черное золото» к 2045 году вырастет до 110 млн бар./д. с 97 млн бар./д. в 2021 году.
Индийский премьер воспользовался открытием международной энергетической конференции для того, чтобы рассказать о больших планах Нью-Дели по активизации разведки нефтяных месторождений и добычи, что, как он подчеркнул, предоставит иностранным инвесторам большие возможности. Сейчас Индия обеспечивает почти 85% своих потребностей в энергии за счет импорта энергоносителей. Не случайно, она вместе с Китаем является крупнейшим импортером нефти и газа в мире.
Резкий рывок спроса Индии на голубое топливо предоставит также прекрасную возможность для российских газовиков усилить свои позиции на полуострове и последовать вслед за российскими нефтяниками, которые уже закрепились в Индии, то это еще предстоит сделать.
Нью-Дели, пообещал Моди, отменит существующие сейчас жесткие ограничения на разведку месторождений энергоносителей. В планах и существенное увеличение мощностей по переработке нефти и импорту сжиженного газа к 2030 году.
В прошлом году Азия благодаря перенаправлению потоков российских энергоносителей с запада на восток стала крупнейшим потребителем нефти из России. По данным Reuters, в Индию направлялось ок. 70% российской нефти марки Urals.
Министр нефтяной промышленности Индии Хардип Сингх Пури, тоже выступавший на открытии Энергетической недели в Бангалоре, заявил, что несмотря на западные санкции Индия не откажется от российской нефти, которую она получает со значительными скидками.
«Скажу откровенно,- цитирует ОР слова Пури,- мы будем играть по рыночным правилам…».