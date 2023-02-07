Спрос на российский газ будет колоссальным

Быстрое экономическое развитие Индии приведет к значительному росту потребления энергоносителей. Премьер-министр Индии Нарендра Моди прогнозирует рост спроса на газ в стране на 500%, а доли Индии в спросе на нефть в масштабах всей планеты - более чем вдвое. И хотя глава индийского правительства, сообщает Oil Price (ОР), не назвал временные рамки индийского экономического чуда, по его словам, спрос Индии на энергию и энергоносители будет в это десятилетие рекордно высоким.

Прогноз о росте потребления энергоносителей премьер Моди сделал на открытии Индийской энергетической недели 2023. Слова премьера приблизительно совпали по времени с выходом исследования экономистов ОПЕК, в котором Индии отводится роль главного вкладчика в рост глобального спроса на нефть. Ожидается, что Индия добавит до 2045 года порядка 6,3 млн бар./д. Нарендра Моди полагает, что доля Индии в глобальном спросе увеличится за два с небольшим десятилетия с нынешних 5% до 11%. В общей же сложности в ОПЕК считают, что спрос на «черное золото» к 2045 году вырастет до 110 млн бар./д. с 97 млн бар./д. в 2021 году.