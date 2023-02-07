Спрос на новостройки в столичном регионе упал до шестилетнего минимума

На первичном рынке жилья Москвы и Подмосковья в январе было зарегистрировано 8,3 тыс. договоров долевого строительства (ДДУ) – это минимальный январский показатель за последние шесть лет. По отношению к январю 2021 года он упал на треть, как и совокупная месячная выручка работающих в регионе девелоперов, сообщили аналитики «Циана».

Статья по теме: Высоко и плотно: «Южный порт» как зеркало столичного градостроительства

«Цены предложения в московском регионе продолжают стагнировать — за месяц средняя цена "квадрата" (без учета премиальных сегментов) на 0,6% дешевле, чем в декабре 2022 года, и составляет 258,7 тысяч рублей», — добавили в «Циан».

При этом средние цены на новостройки в старых границах Москвы в январе повысились на 0,4%, до 343,5 тыс. рублей за квадратный метр, в Новой Москве – на 0,2%, достигнув 229,8 тыс. рублей, а в Подмосковье – снизились на 1,1%, до 164,1 тыс. рублей.

Доля ипотечных сделок в регионе продолжает оставаться на рекордно высоком уровне конца прошлого года — 82% против 65% в январе 2022-го. Аналитики связывают это с тем, что многие сделки проходили по условиям, одобренным еще в декабре, до повышения ставок, и ожидают снижения показателя в феврале.

