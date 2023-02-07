Стало известно об одном погибшем при землетрясении в Турции гражданине РФ

Один россиянин стал жертвой землетрясения в Турции.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских оперативных службах.

«По дипломатическим каналам поступила информация, что в результате землетрясения погиб один гражданин Российской Федерации», — сообщил собеседник агентства.

В посольстве России в Анкаре заявили, что не обладают такой информацией, отмечает РБК.

На юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией между тем зафиксировано еще одно землетрясение, его магнитуда составила 5,4 баллов, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Очаг землетрясения находился в 33 км восточнее города Малатья на глубине 10 км. Также зарегистрировано несколько афтершоков магнитудой около 3 баллов.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в ночь на 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Толчки ощущались также в близлежащих странах, сильнее всего — в Сирии. В течение последующих суток было зафиксировано еще несколько землетрясений.

По последним данным, в Турции погибли более 3,4 тыс. человек, ранения получили свыше 20,5 тыс. В Сирии жертвами землетрясений стали 812 человек, более 1,4 тыс. пострадали.

В поисково-спасательных операциях на местах разрушений заняты 3,2 тыс. специалистов из разных стран, в том числе из России.