Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 4300

Спасатели пытаются спасти людей из завалов, которые образовались в результате серии мощных подземных толчков в Турции и Сирии. К сожалению, почти 4,5 тысячам турок и сирийцев уже ничем не поможешь. Скорбный список, увы, не окончательный и будет продолжать расти каждый день.

Многие погибли во сне. Одно из сильнейших в регионе за сто лет землетрясение произошло около 4 часов утра в понедельник, 6 февраля. Эпицентр землетрясения силой 7,8 баллов по шкале Рихтера находился в 23 километрах к востоку от Нурдагы, провинция Газиантеп. В этой провинции, принявшей основной удар стихии, в основном маленькие и средние города, а также много лагерей сирийских беженцев. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что пострадали 10 городов: Газиантеп, Кахраманмараш, Хатай, Османие, Адыяман, Малатья, Шанлыурфа, Адана, Диярбакыр и Килис. Отголоски землетрясения ощущались на всей территории Турции, а также в Ливане, Израиле и других соседних странах. Толчки ощущались даже в Сочи, а на юге Казахстана произошло землетрясение силой 5,4 балла.