Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 4300

Спасатели пытаются спасти людей из завалов, которые образовались в результате серии мощных подземных толчков в Турции и Сирии. К сожалению, почти 4,5 тысячам турок и сирийцев уже ничем не поможешь. Скорбный список, увы, не окончательный и будет продолжать расти каждый день.
Многие погибли во сне. Одно из сильнейших в регионе за сто лет землетрясение произошло около 4 часов утра в понедельник, 6 февраля. Эпицентр землетрясения силой 7,8 баллов по шкале Рихтера находился в 23 километрах к востоку от Нурдагы, провинция Газиантеп. В этой провинции, принявшей основной удар стихии, в основном маленькие и средние города, а также много лагерей сирийских беженцев. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что пострадали 10 городов: Газиантеп, Кахраманмараш, Хатай, Османие, Адыяман, Малатья, Шанлыурфа, Адана, Диярбакыр и Килис. Отголоски землетрясения ощущались на всей территории Турции, а также в Ливане, Израиле и других соседних странах. Толчки ощущались даже в Сочи, а на юге Казахстана произошло землетрясение силой 5,4 балла.
Повторные толчки продолжались весь день. Самый мощный силой 7,5 баллов произошел через 9 часов после первого и в 95 километрах севернее. Сильные толчки были зафиксированы и в Центральной Турции.
Стихия, к сожалению, похоже, не собирается успокаиваться. Сегодня в центральной части Турции в 3.13 ночи по местному времени (6.13 по Москве) произошло новое землетрясение силой 5,6 баллов. Его эпицентр находился рядом с городом Гёльбаши, пригородом Анкары, на глубине 2 километров.
В Турции по состоянию на утро 7 февраля погиб 2921 человек и более 15800 пострадали, т.е. получили травмы и раны разной степени тяжести. В Сирии число погибших несколько ниже – 1451, по данным сирийского информагентства SANA. Половина – 711 человек пришлась на контролируемые правительством районы. Особенно много жертв в провинциях Алеппо, Хама, Латакия и Тартус.
Анкара официально обратилась за помощью к мировому сообществу. Президент Эрдоган назвал землетрясение крупнейшим стихийным бедствием, объявил общенациональный семидневный траур и попросил помощи у НАТО и Евросоюза. Многие страны, включая Россию, которая была одной из первых откликнувшихся стран (российские спасатели вылетели и в Сирию), уже выслали группы спасателей и медиков. Поискам выживших мешает холодная и влажная погода на юго-востоке Турции. Земля покрыта несколькими сантиметрами снега.
Считается, что это было самое сильное землетрясение после землетрясения 1939 года, кстати, такой же силы. Тогда погибло более 32 тысяч человек. Землетрясения подобной силы происходят не часто, в среднем не более пяти в год. Турция находится в сейсмически опасной зоне. За последние четверть века в стране произошли семь землетрясений силой не ниже 7 баллов, но вчерашнее – самое сильное.
Вчерашнее землетрясение не только самое сильное за последние 85 лет, но и очень разрушительное. Разрушены полностью или частично сотни и тысячи зданий, пострадали дороги, аэропорты, многие объекты инфраструктуры. Временно прекращена прокачка нефти по проходящим по району землетрясения трубопроводам.
В Сирии ситуация еще хуже. На северо-западе страны находятся сейчас более 4 миллионов человек, большинство – женщины и дети. В сирийских районах, пострадавших от землетрясения, в довершение ко всему еще и свирепствует холера.