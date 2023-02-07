В ДНР создают свободную экономическую зону

Донецкая Народная Республика (ДНР), как и другие новые территории России, продолжает интегрироваться в единое российское экономическое пространство. Определённый отпечаток на данный процесс накладывает не только продолжающаяся специальная военная операция, но и некоторые региональные особенности.

Как сообщили «Эксперту» в Министерстве экономического развития ДНР, региону с учетом переходного периода предстоит выполнить большой объем юридической работы, предусмотренный принятым 4 октября прошлого года соответствующим Федеральным конституционным законом. Ведь интеграция в правовое поле Российской Федерации должна стать базисом для интеграции экономической. Стоит отметить, что федеральным законодательством для республики предусмотрены различные переходные периоды в различных сферах.

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Интеграция экономики пройдет поэтапно

«С 01 января 2023 года в ДНР применяются нормы налогового законодательства РФ и начинается постепенная интеграция, как законодательства, так и экономики. Действующие предприниматели и планирующие запустить бизнес уже сейчас выстраивают экономические связи в соответствии с Федеральным законодательством и могут воспользоваться большим спектром мер поддержки, которые доступны всем предпринимателям РФ: ГЧП, концессия, офсетные контракты, большой перечень мер поддержки по линии Минпроторга РФ и Минсельхоза РФ. Могут воспользоваться специальными налоговыми режимами, такими как упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог», — пояснили в пресс-службе Минэкономразвития ДНР.

Там добавили, что запланировано создание республиканского штаба по восстановлению экономики, к задачам которого будет относиться решение вопросов интеграции законодательства, выработка решений, которые позволят региону развиваться. Такого рода мероприятия должны ускорить интеграционные процессы. При этом бизнес и госкомпании из большой России уже начали заходит в республику. Хотя, конечно, здесь все е так просто.

«В первую очередь, нужно понимать, что на территории ДНР на протяжении почти 9 лет вопреки всем сложностям деятельности в условиях ведения боевых действий, непризнанности, границ и прочему работал местный бизнес. И большая часть разрабатываемых Правительством ДНР программ поддержки бизнеса направлена на развитие местных субъектов хозяйствования. Именно им нужно помочь в первую очередь: дать им возможность укрепиться, встать на ноги. Это справедливо. Тем не менее, в силу сложившихся обстоятельств из-за ведения боевых действий на территории республики, возникла острая необходимость в быстром и качественном восстановлении разрушенных жилых, социальных и промышленных объектов. Своими республиканскими силами строительный бизнес с таким объемом просто не справится. Поэтому на помощь приходят строители из других регионов России. Сейчас масштабная стройка идет во многих городах», — указали в Минэкономразвития ДНР.

В Министерстве подчеркнули, что, к примеру, инвесторы, деятельность которых связана с производством строительных материалов, весьма заинтересованы в реализации инвестиционных проектов на территории ДНР. В настоящее время активно ведется работа по подбору площадок для реализации их инвестпроектов.

«Инвестиционный потенциал региона весьма велик, бизнес видит и понимает это, но есть и очевидные риски для инвестиций. С нашей стороны необходимо оказать инвестору всяческую помощь начиная от подбора площадки по техническому заданию, до объяснения правил, порядков и мер поддержки, которые он должен соблюдать и может получить, соответственно», — добавили в Минэкономразвития.

В правительстве разрабатывают инвестиционный каркас

Между тем, еще в прошлом году Правительством ДНР был создан Фонд развития промышленности, главной целью которого является оказание финансовой помощи промышленным предприятиям республики и повышение их конкурентоспособности на внешнем рынке. На эти цели планируется направить порядка 3 млрд рублей в виде грантов и займов. На текущий момент ФРП ДНР уже утвердил 11 проектов на общую сумму 800 млн рублей. В стадии рассмотрения находятся еще 13 проектов. Их реализация позволит создать около 1,5 тысяч новых рабочих мест и обеспечит налоговые поступления в бюджет в размере более 2 млрд рублей. ФРП ДНР будет выступать базовым институтом развития промышленности и для пострадавших от боевых действий территорий.

Кроме того, в регионе уже создана ГК «Корпорация развития Донбасса» как единое окно для инвесторов, планирующих реализацию проектов на территории ДНР. В проработке находится порядка 10 инвестиционных проектов, более 140 инвестплощадок на территории региона уже определены, работа по этому направлению продолжается. Корпорация осуществляет функции Агентства развития инвестиций в рамках внедрения Регионального инвестиционного стандарта, который предполагает неухудшение условий реализации инвестиционных проектов, соблюдение алгоритмов действий инвестора по присоединению к инфраструктуре в рамках Свода инвестиционных правил, разработанного в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Минэкономразвития России.

Также запланировано создание Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства и Микрофинансовой компании ДНР. Указанные инструменты поддержки бизнеса должны существенно упростить создание и развитие бизнеса на территории региона за счет кредитов по низкой процентной ставке и инструмента поручительства гарантийного фонда и иных мер поддержки.

«Мы находимся в плотном взаимодействии с банком ПСБ и разрабатываем доступные механизмы кредитования бизнеса. В частности, сейчас мы разрабатываем механизм, при котором предприниматель, имущество которого находилось на первых этажах жилых зданий или в отдельно стоящих здания было повреждено в ходе боевых действий, может получить кредит и при условии, что он восстановит и сам пострадавший объект и свою деятельность на этом объекте. Правительством будет компенсирована как основная задолженность, так и большая часть процентов за пользование кредитом», — заявили в Минэкономразвития ДНР.

В пресс-службе отметили, что активно ведется разработка инвестиционного законодательного каркаса, обеспечивающего инвестора соответствующей инфраструктурой поддержки в регионе. Уже принят разработанный Минэкономразвития ДНР Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Донецкой Народной Республике», кроме того, разрабатывается Закон об инвестиционной деятельности Республики. В целях формирования положительного инвестиционного климата в регионе планируется создание свободной экономической зоны. Оформить данный шаг юридически планируется уже весной. Это даст инвесторам преференции и подстегнет инвестиционную активность.

При этом в министерстве заверили, что циркулирующая в различных СМИ информация об исходе значительной части бизнеса из ДНР в целом не является достоверной. «Если к факторам ухода отнести недружественность к политике республики, то этот процесс начался до начала СВО, а февраль 2022 года подвел итоговую черту. Что же касается, в принципе, ведения бизнеса, то независимо от внешних факторов, в жизненном цикле каждого бизнес-проекта неизбежно возникает стадия его завершения. Отдельные предприятия замедлили темпы своего производства, но при этом ряд предприятий расширяет рынки сбыта, намерены развиваться и расширяться. И здесь им на помощь приходят меры поддержки, которые разрабатывает и внедряет правительство ДНР», — заключили в Минэкономразвития.