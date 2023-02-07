В Турции произошло еще одно землетрясение, магнитуда составила 5,3

В центральной части Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3.

По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился на глубине 10 км примерно в 40 км от города Адыяман с населением 223 тыс. и в 13 км от города Бесни (42 тыс.).

Новый толчок стал одним из самых мощных с момента сильнейшего землетрясения, случившегося в ночь на 6 февраля и повлекшего десятки афтершоков. Основной удар пришелся на Турцию, также пострадала территория Сирии. На данный момент известно в общей сложности о гибели около 4,3 тыс. человек, еще 20 тыс. пострадали.

Как сообщило агентство Anadolu со ссылкой на главу турецкого управления по ЧС (AFAD) Юнуса Сезара, жертвами стихийного бедствия в Турции стал 2921 человек, еще 15834 получили ранения.

В ликвидации последствий землетрясений участвуют спасатели со всего мира, в ночь на 7 февраля в страну прибыли специалисты из России. В аэропорту турецкого города Адана приземлились три самолета МЧС РФ: два Ил-76 и Ан-148. Они доставили в зону стихийного бедствия свыше 100 спасателей и медиков, а также девять единиц спецтехники, передает ТАСС.

По мнению директора Института земной коры Сибирского отделения РАН, член-корреспондента РАН Дмитрия Гладкочуба, афтершоки после сильного землетрясения могут продолжаться несколько лет, передает ТАСС; сейчас уже зафиксировано около 400.