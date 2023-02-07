Валюта БРИКС не будет похожа ни на одну другую

Министр финансов России Антон Силуанов выступил в подкасте «Легкие деньги» на Первом канале. Он, в частности, сообщил, что в перспективе для расчетов в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) может появиться единая наднациональная валюта. Впрочем, признал он, до принятия окончательного решения пока далеко.

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«Сегодня, если говорить о такой системе, то можно рассуждать о единой системе расчетных платежей и расчетов среди дружественных стран. Предположим, стран БРИКС. Расчетной валютой может быть какая-то наднациональная расчетная единица», — сказал глава Минфина. При этом, по словам Силуанова, на сегодняшний день создание единой финансовой системы, охватывающей большое количество стран и существующей вне политики, не представляется возможным.

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С прицелом на годы

Идея создания единой расчетной валюты странами БРИКС вынашивается давно, буквально с самого создания объединения в 2006 году, напоминает Станислав Бовт, финансовый аналитик группы компаний CMS. С точки зрения глобальной экономики, уверен он, идея вполне рациональная — в странах БРИКС проживает 42% населения планеты, их совокупный ВВП составляет около 25% от мирового.

С политической же точки зрения возникает много вопросов, отмечает эксперт. Валюта какой страны будет взята за основу? Напрашивается Китай, как самая мощная экономика. Но согласятся ли с этим другие страны? А создание наднациональной валюты — дело сложное: для создания евро — полноценной расчетной валюты — понадобилось почти 20 лет.

«Мне представляется, что процесс создания наднациональной валюты БРИКС займет не один год. В 2023 году под председательством ЮАР в этой стране намечен саммит стран-участников. Планируется решить вопрос о вступлении в союз еще семи государств: Ирана, Аргентины, Саудовской Аравии, Египта, Турции, Алжира и Индонезии. Безусловно, вопрос о наднациональной валюте тоже будет обсуждаться. Я думаю, важными в этом процессе будут не протоколы о намерениях, а конкретные шаги», — говорит Станислав Бовт.

Эта вечная проблема выбора

Когда идёт речь о наднациональной валюте, то нужно понять её цели и задачи, отмечает ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. В современной мировой финансовой системе такими инструментами, по сути, являются SDR Международного Валютного Фонда и американский доллар. SDR это, фактически, документ на валютную корзину, где присутствуют в установленных пропорциях валюты, признанные МВФ в качестве резервных. Однако сферы применения SDR очень ограничены и к реальной торгово-экономической деятельности не относятся. Если же мы говорим о валюте класса евро и доллара, то возникает множество вопросов.

Недостатки доллара заключаются в том, указывает аналитик, что страна его происхождения весьма свободно пользуется резервным статусом, производя бесконечные программы стимулирования, или, сохраняя безграничный бюджетный дефицит. Некоторые экономисты уже предсказывают наступление времени, когда платежи по процентам американского государственного долга станут непосильной задачей. Уже в 2023 году объём их достигнет 1 трлн долл.

На роль нового «доллара» может претендовать китайский юань, но партнёры по BRICS вряд ли готовы менять старый ущербный инструмент на ещё менее предсказуемый, полагает Кочетков. Рубль мог бы стать альтернативой, если бы не периодическое желание правительства играть его курсом для наполнения бюджета. В остальном рубль весьма неплохо обеспечивается реальными товарами, которые востребованы в любой экономике BRICS.

Столь же сложно предполагать создание валюты по типу единой европейской. Вместе с ней приходят требования к бюджетам, за которыми следуют и другие ограничения в сфере как внутренней, так и внешней политики. И столь разные члены BRICS вряд ли будут готовы поступиться хотя бы малой долей своего суверенитета.

Или союз равных — или не стоит начинать

Меж тем, говорит эксперт, от новой валюты требуется в первую очередь обеспечить взаимную торговлю без контроля со стороны долларовой системы. Вопрос будущего финансирования экономических инициатив может решаться, как через национальные валюты, так и через создание подобия SDR на основе корзины валют. Для торговли этот инструмент не будет востребован. Однако обмен товарами и услугами уже проводится и требуется лишь внедрить универсальную единицу, которая позволяла бы фиксировать стоимость контракта на дату заключения, как это сегодня происходит, к примеру, в американских долларах.

Помимо стоимости валют развитых стран, страны BRICS прекрасно понимают стоимость реальных ресурсов. Все участники объединения, уверен Кочетков, знают стоимость золота, платины, палладия, серебра и т.д. Поэтому создание в каждой стране условно драгоценного аналога валюты дело вполне понятное. Расчёт стоимости такой внешней валюты к внутренней это уже техническая задача. К примеру, с 6 февраля 2023 года Московская биржа рассчитывает и публикует новый индикатор рынка драгоценных металлов — индекс аффинированного золота (код индекса — RUGOLD). Индекс рассчитывается ежедневно в российских рублях на основании биржевых сделок с золотом, заключаемых на Московской бирже в период с 10:00 до 15:30. То есть, мы уже имеем механизм расчёта внешних контрактов в рублях через золото. Как минимум, схожие расчёты производятся в Индии и Китае. Соответственно, для создания золотого юаня, рупии, рубля, ранда, или реала, нет никаких препятствий, кроме технических.

Другое дело, отмечает Кочетков, если через создание наднациональной валюты некоторые участники BRICS надеются создать себе дополнительное преимущество. Именно таких соблазнов стоит избегать при создании союза равных — или не начинать подобные игры с самого начала. А вот принятие ценности, альтернативной доллару, в физическом виде с цифровым выражением позволяет в кратчайшие сроки создать вполне рабочую финансовую систему, которая могла бы действовать без какого-либо контроля со стороны недружественных государств.

При этом риски развала такой системы не ведут к потерям валютной ценности, так как она основана на реальных активах, а сами резервы хранятся на собственной территории, покидая её лишь в условном цифровом виде прямых платежей или кредитных гарантий. Самое интересное, добавляет Андрей Кочетков, что блокчейн-сделки с золотом по контрактам международной торговли уже тестируются между РФ и Китаем, а также Индией, но это пока в большей степени частная инициатива. Впрочем, может быть есть смысл в том, чтобы такая частная инициатива перешла на более высокий межгосударственный уровень?