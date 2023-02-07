Владимир Ефимов: город направит более 330 млн рублей на компенсацию затрат по лизингу предприятиям Москвы

Власти столицы в 2022 году заключили 23 договора с компаниями о выплате им субсидий на возмещение части затрат по лизингу на общую сумму более 336 млн рублей. В числе получивших господдержку — заводы по выпуску продуктов питания, медицинской мебели и электроники, сообщил 7 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что для промышленников города разработано более 20 системных мер поддержки, субсидии — в их числе. «В прошлом году в рамках данной программы производители чаще всего обращались за возмещением части затрат на приобретение оборудования в лизинг. В результате город заключил с 21 компанией 23 договора о предоставлении помощи по этому направлению на сумму свыше 336 млн рублей», — сказал Владимир Ефимов. В числе компаний, получивших эти субсидии на выплаты по лизингу, — производители продуктов питания, медицинской мебели, электроники и другой продукции, уточнил вице-мэр. Всего на этих предприятиях трудится более 10 тыс. человек, добавил он.

Отметим, промышленникам доступны несколько видов субсидий с разным объемом финансирования. Так, его максимальный размер на возмещение части затрат по лизингу, а также на технологическое присоединение к инженерным сетям составляет 100 млн рублей в год, на выплату процентов по кредитам, взятым на покупку оборудования, — 200 млн рублей в год.

Из 25 договоров на закупку оборудования, заключенных в прошлом году, большая их часть — 23 — касалась возмещения затрат по лизингу и два — выплат процентов по кредитам, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. «Еще один подписанный договор касался возмещения затрат на технологическое присоединение объектов капитального строительства к инженерным сетям», — добавил он.

Как сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин, всего в 2022 году власти города заключили 26 договоров с производственными предприятиям города о предоставлении им субсидий на 472 млн рублей.