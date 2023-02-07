Владимир Ефимов: власти Москвы выделят почти 43 га земли для строительства 13 спорткомплексов

Власти столицы целевым назначением предоставят 42,8 га земли застройщикам, которые возведут на этих территориях 13 спортивных комплексов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщил 7 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на решение градостроительно-земельной комиссии города.

«Город принял решение выделить инвесторам почти 43 га земли для реализации масштабных инвестиционных проектов: строительства 13 спортивных комплексов общей площадью свыше 400 тыс. кв. м. Пять из них появятся на западе столицы, четыре – на северо-западе, по одному – на юге, северо-востоке, севере и в ТиНАО», — сказал Владимир Ефимов.

В том числе, город выделит свыше 6 га в Хорошево-Мневниках для создания центра подготовки национальной сборной по футболу. «На Ленинградском проспекте появится ледовый дворец “Красная армия”, инвестор получит от города почти 8 га земли, — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. — На территории 10 га в ТиНАО возведут конноспортивный комплекс, еще 3,5 га на Верейской улице выделят для центра художественной гимнастики. На Минской улице на площади два гектара построят спорткомплекс с футбольным полем». Помимо этого, спорткомплексы построят в районе Алексеевский, Москворечье-Сабурово, Внуково, Ново-Переделкино, Проспект Вернадского, а также еще три объекта — в Хорошево-Мневниках.

Как рассказал ранее мэр столицы Сергей Собянин, на данный момент город поддерживает реализацию почти 70 МаИП в сфере промышленности. Общий объем вложений в них превышает 169 млрд рублей.

Напомним, в рамках МаИП власти Москвы предоставляют земельные участки без торгов сроком на 5 лет. Такой статус могут получить проекты по строительству спортивных объектов, а также новых производств, поликлиник или транспортной инфраструктуры.