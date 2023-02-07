Владислав Овчинский: оборот московского производителя кабеля вырос почти на 40% в 2022 году

Объем продаж московского научно-производственного предприятия (НПП) «Спецкабель» в 2022 году вырос на 37%. Причиной стал спрос заказчиков на отечественную продукцию, сообщил 7 февраля руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Предприятия города все чаще переходят на выпуск товаров, в изготовлении которых задействовано преимущественно отечественное сырье. Таким образом они обеспечивают высокое качество и стабильные поставки своей продукции. Это в свою очередь ведет к необходимости наращивания объемов выпуска из-за растущего спроса», — сказал Владислав Овчинский. В частности, компания «Спецкабель» в прошлом году нарастила объем продаж на 37% и выпустил около 40 тыс. км, уточнил он.

Как добавил глава департамента, предприятие активно работает на рынке замещения импорта, выпуская на рынок новые виды продукции. Зачастую эти разработки превосходят зарубежные аналоги по качественным характеристикам, сказал Овчинский. В свою очередь, власти Москвы оказывают компании господдержку. Ей присвоен статус промышленного комплекса, который позволяет пользоваться налоговыми льготами и направлять сэкономленные средства на развитие.

Заказчики проявили повышенный спрос к высокотехнологичным изделиям, рассказал коммерческий директор предприятия Сергей Лобанов. В основном объемы производства в прошлом году росли за счет выпуска самых сложных по параметрам изделий, отметил он. «Предприятие с каждым годом наращивает темпы производства благодаря освоению новых технологий и расширению парка оборудования. В 2022 году были введены в эксплуатацию новые установки, что сделало возможным выпуск продукции с повышенными характеристиками гибкости и устойчивости к гидростатическому давлению», — добавил Сергей Лобанов.

В прошлом году инженеры «Спекабеля» также разработали авиационный оптический кабель повышенной, который может заменить иностранные аналоги в бортовом радиоэлектронном оборудовании. В частности, его можно применять для визуализации параметров полета, а также в системах навигации и радиолокации.

НПП «Спецкабель» основано в 1997 году. Ежегодно на заводе изготавливают более двух тысяч видов продукции.