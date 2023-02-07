Власти продолжат субсидировать закрытые из-за СВО аэропорты юга России

Субсидирование 11 временно закрытых аэропортов на юге РФ будет продолжено как минимум в 2023 году, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Росавиации.

«Эта мера господдержки будет обязательно продолжена в этом году, в настоящее время готовятся соответствующие правила и порядок финансирования», — процитировало агентство выступление замглавы ведомства Натальи Андриановой в ходе Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS.

В прошлом году на эти цели было потрачено около 6,7 млрд рублей, — подчеркнула Андрианова.

На фоне проведения специальной военной операции на Украине Россия закрыла для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны с 24 февраля 2022 года. Были ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Введенные в феврале 2022 года временные ограничения неоднократно продлевались и продолжают действовать в настоящее время.