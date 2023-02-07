ВТБ, «Открытие» и РНКБ объединили сети банкоматов

С 7 февраля клиенты ВТБ, «Открытия» и РНКБ могут без комиссии вносить и снимать наличные в банкоматах всех трех кредитных организаций. Число доступных банкоматов для клиентов превысит 19,5 тысяч, из них 14,4 тыс. устройств относятся к ВТБ, 3,7 тыс. – к «Открытию» и полторы тысячи – к РНКБ, сообщили в пресс-службе ВТБ.

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«Создание общей сети банкоматов ВТБ, "Открытия" и РНКБ стало первым этапом объединения банков. Мы значительно укрепляем возможности по работе с устройствами самообслуживания для пользователей как в крупных региональных центрах, так и на территории Крыма. Клиенты "Открытия" и РНКБ получат доступ к одной из крупнейших сетей в России, которая теперь превысит 19,5 тысяч устройств», — отметил глава ВТБ Андрей Костин.

Председатель правления РНКБ Михаил Якунин назвал объединение сетей банкоматов «финансовым мостом» между полуостровом и материковой частью России. По его мнению, визиты крымчан в другие регионы станут более комфортными – как и поездки клиентов ВТБ и банка «Открытие» на отдых в Крым.

1 января ВТБ получил полный операционный контроль над банком «Открытие». Сделку по вхождению крупнейшего банка Крыма, РНКБ, в группу ВТБ планируется закрыть до конца первого квартала 2023 года.

