Что не так с «газовым триумфом» Европы

Европа заканчивает календарную зиму с рекордными запасами газа в подземных газовых хранилищах (ПГХ). Казалось бы, как считают европейские СМИ, самое время отпраздновать окончание кризиса, но эксперты дружно советуют европейцам не расслабляться. Энергетический кризис не закончился, утверждают они, сейчас лишь временное ослабление или затишье, объясняемые очень теплой зимой.

Экономить газ европейцам придется, как минимум, еще одну зиму, считают, например, экономисты из европейского аналитического центра Брейгеля. В новом отчете центра говорится, что основой успешного преодоления и зимы 2023-24 годов будут импорт сжиженного газа (СПГ) и экономия газа, т.е. снижение его потребления. Брейгелевские экономисты считают, что Евросоюзу необходимо в феврале-августе и этого года сохранить спрос на газ на 13% ниже среднего уровня за последние пять лет, если европейцы хотят выполнить поставленную Еврокомиссией задачу и наполнить ПГХ к следующей зиме на 90%. Судя по прошлому году, говорится в отчете центра Брейгеля, подобная экономия не окажет серьезного негативного воздействия на европейскую экономику.

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Странный, конечно, довод, потому что снижение спроса за счет закрытия предприятий в газоемких отраслях было одной из главных причин требования Брюсселя экономии газа. Прошлый год не удалось пройти без отрицательных последствий даже главной европейской экономике – Германии. В четвертом квартале прошлого года в ФРГ было зафиксировано снижение ВВП

Но снижение потребления, как выяснилось, лишь одна часть уравнения. Очень важны также поставки СПГ. Здесь очевидный прогресс, потому что приемные мощности на континенте выросли. Причем, в той же самой Германии, где их раньше, кстати, вообще не было.

Остается вопрос цены. Это, пожалуй, самое слабое место всего «газового» уравнения, потому что из-за Азии, по мнению большинства экспертов, удержать ее на нынешнем низком (относительно, конечно) уровне едва ли удастся. Эксперты боятся, что намечается новое ралли цен на газ в Европе, потому что благодаря «открытию» Китая спрос на газ в Азии и конкуренция со стороны азиатских покупателей резко вырастут.

В ожидании этого ралли ЕС на прошлой неделе объявил о новой цене на СПГ, основанной на нескольких международных ценах и призванной стать справочной ценой для так называемого «рыночного коррекционного механизма» Евросоюза, больше известного как потолок цен. Он начнет действовать, если цена фьючерсов TTF три рабочих дня будет превышать 180 евро за МВт-час (1890 евро за тысячу кубов газа) и фьючерсы TTF с поставкой в следующем месяце будут три рабочих дня стоить на 35 евро дороже справочной цены на СПГ на глобальных рынках.

Если же при включении коррекционного механизма продавцы не захотят продавать европейским покупателям газ по ограниченным механизмом ценам, то на сцену вызовут дополнительную экономию газа. Дополнительная экономия также потребуется, если осень и зима в этом году будут не такими теплыми, как в прошлом. Стечение этих условий резко усилит трудность наполнения ПГХ к новой зиме.

Не в пользу европейцев и еще один момент – сжиженного газа физически, даже без конкуренции с Азией, просто не хватит, чтобы заткнуть огромную дыру в газовом импорте, возникшую в результате отказа от российского газа. Здесь следует иметь в виду, что в европейских ПГХ в прошлом году было много российского газа, а в ПГХ в этом году российского газа не будет.

«При нынешнем спросе все это приведет к тому, что для того, чтобы нормально пережить следующую зиму, Европе потребуется почти треть (30%) всего глобального рынка СПГ»,- объясняет расклад глава T. Rowe Price Джастин Томсон.

В прошлом году импорт СПГ Евросоюзом вырос вдвое и достиг 123 млрд м³. Треть этого газа поступила из США. Вторым же после США поставщиком сжиженного газа объединенной Европе в прошлом году была… Россия. По данным Morningstar, поставки российского СПГ в Европу в 2022 году выросли на 50%.

Все это означает, во-первых, то, что европейцы сильно поторопились праздновать не только окончание энергетического кризиса, но и независимость от газа из России. Европа по-прежнему получает много российского газа, хотя и не от Газпрома.

Во-вторых, Европе придется еще не меньше года изо всех сил стараться не нарушить очень хрупкий баланс между спросом и предложением на фоне необходимости продолжать сохранять низким свой спрос на газ, потому что спрос на него в Азии и США вырастет.